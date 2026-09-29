Yandel inicia gira por EU

Dos shows

El ícono puertorriqueño transforma casi tres décadas de himnos de reguetón en una experiencia en vivo única con una orquesta local completa en cada ciudad.

LOS ÁNGELES.- El ícono de la música puertorriqueña, Yandel, trajo este fin de semana a California una de las producciones en vivo más ambiciosas de la música latina, transformando casi tres décadas de éxitos de reguetón a través de grandiosos arreglos orquestales.

Promovida por Live Nation la gira YANDEL SINFÓNICO inició su tercera etapa con dos conciertos consecutivos con entradas agotadas, presentándose en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 25 de septiembre y en el SAP Center de San José el 27 de septiembre, mientras la gira mundial continúa reinventando su influyente catálogo a escala de estadio.

Más que una retrospectiva, YANDEL SINFÓNICO presenta un nuevo formato en vivo para el reguetón, combinando el inconfundible ritmo y energía del género con potencia, profundidad y emoción.

Con 27.6 millones de oyentes mensuales en Spotify, Yandel continúa uniendo generaciones mientras lleva su música a territorios inesperados, demostrando que el catálogo de un artista que ayudó a impulsar el ascenso global del reguetón aún puede evolucionar casi tres décadas después.

La esencia de YANDEL SINFÓNICO reside en un formato que otorga a cada presentación una identidad local única. En lugar de viajar con la misma orquesta durante toda la gira, Yandel reúne a músicos de cada ciudad que visita, creando una agrupación sinfónica diferente en cada mercado y brindando así un espacio al talento local dentro de la producción.

En Los Ángeles, bajo la dirección del Maestro Javier Mendoza, Yandel contó con la participación de la Synesthesia Sinfonietta de Los Ángeles, mientras que en San José, Mendoza dirigió una orquesta sinfónica conformada por músicos locales.

Este enfoque permite que cada ciudad forme parte del espectáculo, reuniendo a artistas y músicos de diferentes orígenes a través de una experiencia musical compartida.

El ritmo y la energía del reguetón se mantienen intactos, mientras que los grandiosos arreglos orquestales añaden escala, emoción y dimensión al inconfundible sonido de Yandel.

Yandel ofreció un set que abarcó toda su carrera, con algunos de sus discos más icónicos, incluyendo “Encantadora”, “Si no le contesto”, “Mayor Que Yo”, “Abusadora” y la favorita de los fans “ Rakata”, reinterpretando canciones que han sido la banda sonora de generaciones a través de los grandiosos arreglos de una orquesta sinfónica completa.

Los éxitos conocidos cobraron nueva vida en el entorno orquestal, manteniendo la inconfundible energía y nostalgia que hizo que los fans cantaran durante toda la noche. Con un conjunto de más de 50 músicos en el escenario, YANDEL SINFÓNICO reúne a Yandel y una orquesta sinfónica completa en una producción a gran escala que le da a su catálogo una nueva profundidad y dimensión.

En Los Ángeles, Yandel recibió a su hermano Gadiel Veguilla en el escenario para una interpretación especial de la icónica “La Pared”. Al mismo tiempo, en San José, Yandel se elevó sobre el escenario en una plataforma circular, enmarcado por las impresionantes imágenes de la producción en uno de los momentos más destacados de la noche.

La producción se ha convertido en uno de los proyectos en vivo más ambiciosos de su carrera, abarcando Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, e introduciendo una nueva y audaz forma de experimentar la música urbana en el escenario.

Tras Los Ángeles y San José, Yandel continúa su gira por Estados Unidos con paradas en Laredo, Houston, Hidalgo, El Paso, Las Vegas, San Diego y Morrison, Colorado, donde se presentará en el icónico Anfiteatro Red Rocks.

Esta presentación cerrará la etapa estadounidense antes de que YANDEL SINFÓNICO regrese a Madrid para tres presentaciones adicionales los días 9, 13 y 14 de noviembre, seguidas de una gira por cuatro ciudades de México con paradas en Puebla, Cancún, Ciudad de México y Monterrey del 27 al 30 de noviembre.

Más allá de YANDEL SINFÓNICO, Yandel continúa su evolución creativa a través de nueva música y colaboraciones. Su último sencillo, “ Cuál Es La Necesidad ”, se desarrolló en Londres y se grabó en parte en el icónico Studio One de Abbey Road.

También se reunió con Feid en “PENXAMIENTOS DE MADRUGADA”, el tema que cierra EL GREEN PRINT: La Saga (Disco 2) – EL CLUB DE LAS 19 FLORES, aprovechando la química que los impulsó a alcanzar el éxito mundial “Yandel 150”.

Casi tres décadas después de comenzar su carrera, Yandel sigue uniendo generaciones a través de nueva música, colaboraciones intergeneracionales y ambiciosas presentaciones en vivo, evolucionando su arte sin perder de vista el sonido y la identidad inconfundibles que lo han convertido en una de las figuras más perdurables del reguetón.