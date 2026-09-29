Cambio de estrategia

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Si las dos primeras etapas de los nombramientos de defensores de la 4T salieron dentro de los cauces normales, los de la tercera no corrieron con la misma suerte.

En la primera y segunda etapa, que constó de cinco nombramientos cada una, prevaleció la opinión del gobernante en turno en favor del beneficiado, lo que ya no sucedió en la tercera que consistió de siete designaciones, los métodos fueron distintos.

Ahora los gobernadores con militancia de Morena de cuatro entidades no pudieron meter las manos en favor de su favorito, aunque la excepción fue la de Alfonso Durazo que sí pudo hacerlo.

Lorena Cuéllar no pudo en Tlaxcala sacar a Alfonso Sánchez García, como tampoco lo consiguió Miguel Ángel Navarro en Nayarit con su favorito Héctor Santana, ni Víctor Manuel Castro en Baja California Sur, quien dobló las manos y dejó pasar a Manuel Cota.

En los restantes tres estados, donde no gobierna Morena, se decidieron mediante otras estrategias. En San Luis Potosí sorprendió la decisión de hacer de lado a los mejores posicionados y designar a Eli César Cervantes, un completo desconocido que no habrá de hacerle sombra a la candidata que nominará el Partido Verde al gobierno estatal, la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

Había militantes de Morena mejor perfilados, pero, tal vez, estos tampoco ganarían, aunque le arrebatarían votos al Partido Verde. Hay que anotar que antes de la decisión de San Luis Potosí la dirigencia de Morena anunció que no habría acuerdo con el Verde para ir en alianza.

La decisión en Chihuahua fue una de las más ríspida, ya que Andrea Chávez se sentía con la nominación en la bolsa, motivada por su larga precampaña, pero su partido decidió en favor de Cruz Pérez Cuéllar.

En Nuevo León, Morena también sorprendió, ya que repitió la candidatura de Clara Luz Flores, quien compitió en 2021, siendo enviada al cuarto lugar.

Los estrategas de Morena no acudieron esta vez al rigor de las cifras de las encuestas, ya que se supo que Héctor Santana fue quien las encabeza, pero la senadora del Verde, Jasmine Bugarín, fue la seleccionada en Nayarit.

Con esta nueva composición de defensores de la 4T, Morena da cuenta de las preferencias por las mujeres.

Van mujeres en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas.

Los hombres designados como defensores de la 4T son en Baja California Sur, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua, Quintana Roo y Querétaro.

Los nombramientos no están exentos de inconformidades que veremos si continúan o finalmente se canalizan en otras formas de expresión.

El Partido Verde quedó conforme, el PT no alcanzó su propósito y Morena salvó el obstáculo.

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¿Sirven de algo las disculpas oficiales vertidas por Zoé Robledo, director del IMSS, a los padres de los bebés muertos por la irresponsabilidad médica? Cada vez son más frecuentes estos problemas en los hospitales del sector público por la falta de higiene, además de las carencias de equipo y medicamentos… La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez rinde su tercer informe de gobierno e inicia formalmente su cuarto año de gobierno.

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