Alistan batalla legal contra nuevos hoteles en Punta Venado

DERECHO DE REPLICA José Luis montañez



– Ambientalistas acusan contradicción en permisos de la Semarnat

Colectivos ambientales anunciaron el inicio de una ofensiva jurídica para frenar dos desarrollos turísticos e inmobiliarios avalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Punta Venado.

Los activistas advierten que la zona se encuentra enclavada entre dos áreas naturales protegidas, por lo que la edificación de más cuartos hoteleros compromete de forma irreversible los corredores biológicos de la Riviera Maya.

El activista Guillermo D’Christy, integrante de la organización Cenotes Urbanos, calificó de incongruente la exclusión del predio del decreto de protección federal bajo el argumento de su régimen privado. Subrayó que el polígono de Punta Venado debió quedar integrado al Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, recordando el antecedente inmediato de los terrenos de la empresa Calica (Sac-Tun), los cuales fueron sujetos a decreto presidencial pese a pertenecer a particulares.

Las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental federal contemplan una densificación significativa en el litoral:

Complejo Ecoturístico Riviera Maya: Proyecta la construcción de dos centros de hospedaje con un total de 572 habitaciones.

Proyecto Venado: Considera un hotel de 108 cuartos, 50 suites de categoría especial y un complejo de 33 residencias.

Frente a estas autorizaciones, los defensores del territorio preparan amparos similares a los promovidos en litigios previos, como los del Tren Maya, con la expectativa de exhibir que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) presentan inconsistencias respecto a la realidad ecológica del sitio. D’Christy recordó que esta vía legal logró tumbar anteriormente el proyecto del cuarto muelle de cruceros en Cozumel, por lo que confió en que los tribunales y la presión ciudadana obliguen a la Semarnat a revocar los permisos en una región saturada de pasivos ambientales.

Van 46 clausuras a desarrollos por violaciones ambientales en Playa

Operativos de inspección municipal derivaron en la colocación de sellos de clausura en 46 establecimientos y predios de Playa del Carmen y Puerto Aventuras por ejecutar desmontes sin autorización o violentar las condicionantes de sus manifiestos ambientales. Las sanciones alcanzaron a proyectos residenciales de alta plusvalía y tiraderos clandestinos a cielo abierto, informó la Dirección de Normatividad Ambiental de Solidaridad.

El titular del área, Orlando García González, detalló intervenciones clave contra el impacto ecológico urbano. Entre los casos de mayor perfil destaca el complejo inmobiliario Legacy by Awa, en la zona exclusiva de Playacar, asegurado en una acción interinstitucional. Asimismo, inspectores frenaron obras por tala ilegal en un predio del desarrollo Terra sobre la calle 4 Norte, además de ejecutar suspensiones en Puerto Aventuras y en un predio en Xcalacoco, contiguo a la embotelladora Bepensa.

El balance de gestión refleja una intensa actividad regulatoria impulsada por la participación ciudadana y el crecimiento urbano:

-11 mil 635 permisos de operación expedidos para comercios y establecimientos en ambas demarcaciones.

-338 denuncias ambientales atendidas e investigadas por inspectores locales.

-292 trámites de remoción y tala de vegetación procesados, lo que representó un incremento de alrededor de 40 autorizaciones frente al primer año de gobierno.

-2 mil gestiones adicionales en el volumen total de trámites ambientales respecto al periodo administrativo previo.

García González subrayó que el combate a los basureros clandestinos se mantiene como prioridad operativa, por lo que exhortó a los vecinos a sostener las denuncias formales para contener la proliferación de residuos y frenar el desmonte irregular antes de que cause daños irreversibles a la selva costera.

Quintana Roo 2050: el viraje hacia el turismo regenerativo

La capacidad de carga y la resiliencia ecológica se han convertido en el núcleo de la planificación a largo plazo en el Caribe Mexicano. Frente a un escenario proyectivo que estima la llegada de hasta 50 millones de turistas anuales para el año 2050, la actualización del Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2050 redefine la política del sector, transitando de un modelo basado en el volumen de visitantes hacia una estrategia de turismo regenerativo y bienestar comunitario.

Este nuevo enfoque busca que la derrama económica no se limite a mitigar daños, sino que financie activamente la restauración de ecosistemas y garantice mejoras en las condiciones laborales locales. Para evitar la sobreexplotación del territorio, el instrumento rector prioriza el ordenamiento territorial y el respeto estricto a la capacidad de carga de cada micro-destino, descartando recetas genéricas y adaptando los límites de infraestructura, agua y servicios públicos a las realidades específicas de cada municipio.

La viabilidad del escenario prospectivo se sustenta en la aceleración histórica del destino durante el último cuarto de siglo:

-1997: El estado registraba la llegada de aproximadamente 3.5 millones de visitantes al año.

-2024: La afluencia anual escaló a 20.9 millones de viajeros, multiplicando casi por seis el flujo en un lapso de 27 años.

-2050: El modelo prevé un techo de hasta 50 millones de turistas, lo que demandará blindar los recursos naturales frente a la presión demográfica y los efectos del cambio climático.

Invierno 2026

Las expectativas para la temporada de invierno de 2026 en Quintana Roo apuntan a una recuperación del flujo turístico tras la debilidad observada durante parte de la temporada baja. Los indicadores del sector muestran que el Caribe Mexicano mantiene una posición sólida en el mercado internacional gracias a su conectividad aérea, infraestructura hotelera y capacidad para atraer visitantes de Estados Unidos, Canadá y México.

Los datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) mostraron que durante el pico de la temporada invernal de enero de 2026 la Riviera Maya alcanzó una ocupación hotelera de 83.7% y Cancún de 80.3%, impulsadas por una fuerte demanda turística y una elevada conectividad aérea. En ese periodo se registró una afluencia superior a 538 mil visitantes en los principales destinos del Caribe Mexicano.

La fortaleza del sector también se apoya en la expansión de la conectividad internacional. Diversos reportes indican que entre finales de 2025 y principios de 2026 se incorporaron nuevas rutas aéreas desde Estados Unidos, Canadá y Europa, fortaleciendo el papel del Aeropuerto Internacional de Cancún como principal puerta de entrada turística del país. Además, el sector hotelero realizó inversiones en renovación de habitaciones y mejora de servicios con el objetivo de llegar más competitivo a la temporada de invierno.