Intensas lluvias sobre Cancún

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

El lujo todo incluido está a punto de cambiar de escenario. Park Hyatt Riviera Maya llega a la costa del Caribe mexicano para presentar una nueva expresión del luxury all-inclusive, marcando el inicio del primer resort todo incluido de la marca Park Hyatt y un nuevo capítulo para la hospitalidad de lujo en la Riviera Maya.

Para acompañar este lanzamiento y su posicionamiento en el mercado mexicano, another ha sido nombrada su agencia de relaciones públicas en México, liderando la estrategia de comunicación y relacionamiento de cara a la apertura y durante su primer año de operación.

En Park Hyatt Riviera Maya, el concepto de una estancia de lujo se reinventa para dar vida a una experiencia luxury all-inclusive incomparable, donde tenerlo todo considerado no significa tener más, sino disfrutar con mayor libertad. Una propuesta íntima, refinada y cuidadosamente curada, en la que el servicio, la privacidad, la gastronomía, el bienestar y el entretenimiento se integran alrededor de cada huésped. ​

Ubicado en una hermosa playa frente al Caribe, el resort contará con 148 habitaciones y suites, incluidas 42 suites, todas concebidas desde una perspectiva residencial, con vista al mar y amplias terrazas privadas. Algunas categorías contemplan piscina privada y jacuzzi, creando un entorno para disfrutar del Caribe a un ritmo propio.

La propuesta gastronómica será uno de los ejes centrales de la experiencia. Siete centros de consumo entre restaurantes y bares reunirán gastronomía curada de autor, vinos y destilados seleccionados, acompañados por un servicio intuitivo y profundamente personalizado. ​

El bienestar ocupará igualmente un lugar central, con un santuario de wellness holístico concebido para renovar cuerpo, alma y mente, un spa de clase mundial y un gimnasio de última generación. El acceso a El Tinto Golf Course y el entretenimiento de clase mundial, cuidadosamente curado a la medida, complementarán una estancia diseñada alrededor de cada huésped. ​

La conexión con el destino será igualmente esencial. La arquitectura y los interiores reinterpretarán el espíritu de la península de Yucatán desde una mirada contemporánea, incorporando materiales, técnicas y artesanía regional, mientras que la experiencia buscará acercar al huésped a la Riviera Maya a través de encuentros con su cultura, naturaleza y gastronomía. Así, el resort se plantea no como un espacio aislado del destino, sino como una nueva manera de descubrirlo desde la perspectiva de Park Hyatt.

Con este nombramiento, another acompañará a Park Hyatt Riviera Maya en la construcción de su posicionamiento en México, desarrollando una estrategia de relaciones públicas enfocada en generar conversación alrededor de su apertura, sus principales diferenciadores y esta nueva expresión del luxury all-inclusive. La colaboración buscará acercar la propuesta a medios y audiencias mexicanas durante su primer año de operación.

Por otra parte, le informo que en Cancún, Quintana Roo, ante las lluvias registradas la mañana de este martes que dejó en promedio 89 milímetros de agua en la ciudad, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, implementó el “Operativo Lluvia”, para atender de manera oportuna cualquier inconveniente derivado de los encharcamientos.

“Está todo el despliegue operativo de Servicios Públicos, Bomberos, Protección Civil, trabajando de manera coordinada con Tránsito para liberar las vialidades. Es una lluvia bastante fuerte, estaremos informando a través de las redes sociales si hay algún tipo de cierre vial, hay zonas un poquito complicadas, porque son zonas bajas”, explicó la Alcaldesa.

Dio a conocer que existen zonas mayormente complicadas como la Av. Bonampak, Av. Huayacán y Tierra Maya, por mencionar algunas, debido a que son zonas bajas a nivel del mar, propensas a encharcamientos constantes.

Informó que se tiene afectada la zona de Donceles, pero actualmente se está desazolvando y trabajando con bombas, para que se pueda liberar todo el flujo. Por lo que pidió a la población tomar sus precauciones, conducir con cuidado y en caso de observar algún registro de drenaje pluvial se barran las hojas, sobre todo, la basura vegetal para que no se obstruyan y funcionen adecuadamente los pozos de absorción, ya que las lluvias continuarán las próximas 72 horas.

Comentó que Servicios Públicos puso en marcha 30 brigadas con 250 elementos que de inmediato se enfocaron en diversas actividades como limpieza de rejillas y registros, poda de árboles, recoja de basura vegetal y lavado de pisos en diferentes Supermanzanas como 259, 220, 68, 63, 22 y avenidas como Francisco I. Madero, Yaxchilán con Sunyaxchen, Xpuhil, Xcaret, Labná, La Luna con Konhulich y Miguel Hidalgo, entre otras.

Los elementos de Protección Civil a cargo del director, Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, recorrieron las avenidas: Huayacán y 135, así como las Supermanzanas 223 y 259 en Villas Otoch Paraíso, donde trabajaron con bombas de achique para sustraer la mayor cantidad de agua y limpiar las coladeras de basura.

El Heroico Cuerpo de Bomberos sumó 18 elementos con unidades equipadas con motosierras, cintas de arrastre y bomba de achique, para realizar recorridos preventivos en zonas de encharcamientos, auxiliar a los vehículos varados en los charcos, hacer retiro de ramas y otros objetos que afecten el tránsito vehicular.

En ese sentido, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT), informó que debido a los encharcamientos de consideración, se optó en cerrar la circulación en los puntos: Av. Cobá con Av. Palenque, Av. Xcaret con Av. Yaxchilán, Hospital General en la Sm 65, retorno San Johns Boulevard Colosio y Boulevard Colosio a la altura del Residencial Campestre, donde se mantiene la presencia de los elementos para la labores de prevención y apoyo vial, a fin de evitar riesgos para conductores y peatones.

Aunado a lo anterior, se recomendó a la ciudadanía evitar transitar por los puntos antes mencionados, conducir con precaución, reducir la velocidad y utilizar vías alternas, además, de mantenerse atentos a los avisos oficiales.

En otro tema, le participo que en Chetumal, al presidir la ceremonia de graduación de la Maestría en Derecho Penal Adversarial y Neuroderecho y de la Especialidad en Litigación Civil y Familiar de la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dijo a los egresados que su preparación tiene una dimensión extraordinaria, porque lo están haciendo por el bien de los demás.

“Eso es servir, eso es lo que hace un servidor y una servidora pública, que comprenden, que escuchan, que respetan los derechos humanos. La justicia tiene sin duda alguna una dimensión profundamente social y cercana. Detrás del lenguaje jurídico siempre existe un ser humano, una persona que busca certeza, protección, dignidad, una respuesta justa”, afirmó la titular del Ejecutivo en el evento, quien estuvo acompañada por el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Durante la ceremonia se entregaron constancias de culminación a quienes concluyeron una etapa de formación especializada orientada a fortalecer sus capacidades para la interpretación y aplicación de la norma, la argumentación y el análisis jurídico, así como la solución de controversias desde una perspectiva técnica y ética.

En este contexto, el magistrado presidente Heyden José Cebada Rivas destacó la importancia de continuar impulsando la profesionalización como una herramienta para fortalecer la impartición de justicia y responder a las transformaciones que vive el sistema jurídico, particularmente ante los nuevos modelos de oralidad y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por su parte, el rector de la Universidad Judicial, Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, resaltó la culminación de 31 graduadas y graduados en la especialidad de Educación Civil y Familiar y 11 Maestras y Maestros en Derecho Penal Adversarial y Neuroderecho, dos trayectorias rigurosas, dijo.

Señaló que en el Estado del Quintana Roo, la Universidad Judicial es la única institución educativa que imparte posgrados relacionados con el derecho a nivel de especialidad. “En el caso de la especialidad en educación civil y familiar, su relevancia obra una dimensión mayúscula, no se trató únicamente de un programa formativo, constituyó el eje del Plan General de Capacitación del Poder Judicial del Estado del Quintana Roo ante la inminente e histórica entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

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ENTRETEXTO: Cancún, Quintana Roo, ante las lluvias registradas la mañana de este martes que dejó en promedio 89 milímetros de agua en la ciudad, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, implementó el “Operativo Lluvia”, para atender de manera oportuna cualquier inconveniente derivado de los encharcamientos.