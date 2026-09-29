Destaca Mara Lezama preparación de profesionales para una justicia moderna

Con sentido humano

Preside graduación de la Maestría en Derecho Penal Adversarial y Neuroderecho, y de la Especialidad en Litigación Civil y Familiar de la Universidad Judicial

Chetumal.- Al presidir la ceremonia de graduación de la Maestría en Derecho Penal Adversarial y Neuroderecho y de la Especialidad en Litigación Civil y Familiar de la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dijo a los egresados que su preparación tiene una dimensión extraordinaria, porque lo están haciendo por el bien de los demás.

“Eso es servir, eso es lo que hace un servidor y una servidora pública, que comprenden, que escuchan, que respetan los derechos humanos. La justicia tiene sin duda alguna una dimensión profundamente social y cercana. Detrás del lenguaje jurídico siempre existe un ser humano, una persona que busca certeza, protección, dignidad, una respuesta justa”, afirmó la titular del Ejecutivo en el evento, quien estuvo acompañada por el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Durante la ceremonia se entregaron constancias de culminación a quienes concluyeron una etapa de formación especializada orientada a fortalecer sus capacidades para la interpretación y aplicación de la norma, la argumentación y el análisis jurídico, así como la solución de controversias desde una perspectiva técnica y ética.

Mara Lezama felicitó a los graduados por haber dedicado su tiempo al estudio para ser mejores profesionales, para dar mejor servicio al público, para atender con mayor eficiencia, eficacia, con mayores herramientas a esas personas que sin duda alguna no la están pasando bien.

En este contexto, el magistrado presidente Heyden José Cebada Rivas destacó la importancia de continuar impulsando la profesionalización como una herramienta para fortalecer la impartición de justicia y responder a las transformaciones que vive el sistema jurídico, particularmente ante los nuevos modelos de oralidad y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por su parte, el rector de la Universidad Judicial, Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, resaltó la culminación de 31 graduadas y graduados en la especialidad de Educación Civil y Familiar y 11 Maestras y Maestros en Derecho Penal Adversarial y Neuroderecho, dos trayectorias rigurosas, dijo.

Señaló que en el Estado del Quintana Roo, la Universidad Judicial es la única institución educativa que imparte posgrados relacionados con el derecho a nivel de especialidad. “En el caso de la especialidad en educación civil y familiar, su relevancia obra una dimensión mayúscula, no se trató únicamente de un programa formativo, constituyó el eje del Plan General de Capacitación del Poder Judicial del Estado del Quintana Roo ante la inminente e histórica entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Encuentro de especialistas en Cancún

Fortalece Q. Roo la respuesta nacional contra la leishmaniasis

Cancún.- Quintana Roo es sede de la Reunión Nacional de Leishmaniasis: “Fortalecimiento de Capacidades con Expertas Internacionales para la Atención Integral en Territorios Endémicos en México”. Encuentro que reúne a especialistas, autoridades sanitarias y equipos técnicos para fortalecer la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia de esta enfermedad.

El secretario de Salud y director general de los Servicios Estatales de Salud, Flavio Carlos Rosado, en representación de la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, destacó que bajo el liderazgo su liderazgo se impulsa la coordinación entre instituciones, porque frente a enfermedades como la leishmaniasis, trabajar unidos permite tomar mejores decisiones y convertir la ciencia en respuestas más oportunas para las personas.

En las actividades participan especialistas del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), además de instituciones académicas y equipos responsables de la atención de esta enfermedad.

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida mediante la picadura de vectores, que en Quintana Roo son conocidos como “mosca chiclera”, y su atención requiere vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, conocimiento del territorio, vigilancia entomológica y seguimiento clínico, particularmente en zonas rurales y selváticas.

En Quintana Roo se realiza un trabajo de gran capacidad técnica, vigilancia y en territorio para encontrar a tiempo a una persona que necesita atención, brindarle tratamiento y darle seguimiento hasta su recuperación.