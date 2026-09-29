El sector hotelero frena hasta 95% de plásticos de un solo uso

Depuración de operaciones internas

Resistencia de abastecedores a entregar mercancía en empaques biodegradables

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La industria turística del Caribe mexicano ha logrado depurar casi por completo sus operaciones internas de plásticos desechables; sin embargo, ha topado con una barrera estructural: la resistencia de la cadena de suministro industrial a entregar mercancías en empaques biodegradables.

Durante la presentación de su primer informe de sostenibilidad, Original Group -consorcio de capital 100% mexicano que opera 630 llaves hoteleras y atendió a más de 402 mil turistas en 2025- expuso los resultados de su modelo de economía circular. A través de la Guía Menos Plástico, la empresa auditó 590 insumos plásticos cotidianos y focalizó 124 prioritarios. Aunque la meta inicial proyectaba recortar el 30%, la reconversión operativa alcanzó disminuciones de entre 80% y 95% en los productos bajo control directo de los inmuebles.

Lejos de mermar la rentabilidad o demeritar los estándares del turismo prémium, las medidas ecológicas han generado ahorros directos comprobables, según expuso Alessio Giribaldi, director operativo de la cadena:

-Dispensadores fijos vs. frascos miniatura: La sustitución de botellitas individuales de champú y jabón por sistemas recargables generó un ahorro operativo de 600 mil pesos al año.

-Estaciones de rellenado: Se retiraron bolsas plásticas innecesarias y botellas desechables en oficinas y áreas comunes, sustituyéndolas por bebederos y garrafas.

-Transición solar: La colocación de 4 mil 480 paneles solares en Desire Pearl y 200 celdas más en Desire Riviera Maya (Puerto Morelos) redujo la huella de carbono y produjo economías por 3 millones de pesos anuales en consumo combinado de gas y electricidad.

El cuello de botella para alcanzar la meta de «cero plásticos» se ubica en los empaques primarios que vienen sellados desde las plantas de producción y centros de distribución de los fabricantes.

Ante este candado, Vanessa Peña, directora corporativa de Sostenibilidad, reveló que las empresas del ramo en Quintana Roo alistan un frente común intersectorial. La meta: presionar de manera coordinada a la red de proveeduría nacional e internacional para que migre hacia materiales compostables o reciclables certificados, cerrando el paso a certificados simulados o prácticas de greenwashing en el sector hospitalario.

Semarnat frena proyecto costero de Secrets Moxché

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asestó un revés definitivo al proyecto de recuperación de playas promovido para el exclusivo hotel Secrets Moxché, luego de constatar que los promoventes ejecutaron obras marítimas antes de obtener la resolución ambiental federal, incurriendo en la recurrente práctica de construir primero e intentar regularizar después.

El fallo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) no solo negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) radicada bajo el expediente 23QR2020T0046, sino que dio vista inmediata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El órgano fiscalizador deberá inspeccionar el predio ubicado al norte de Playa del Carmen —entre Punta Esmeralda y Punta Bete— para abrir un procedimiento sancionador que podría derivar en clausuras y medidas de remediación obligatoria.

El proyecto, ingresado formalmente en octubre de 2020 por el Fideicomiso Moxché I 2346/2016 dentro del desarrollo Grand Coral, justificaba la urgencia de contener la erosión costera en un frente de 300 metros de litoral. No obstante, las revisiones técnicas de la autoridad federal evidenciaron irregularidades de fondo:

-Estructuras no autorizadas: La propuesta técnica planteaba erigir tres rompeolas de 75 metros de longitud cada uno; sin embargo, las barreras de piedra ya habían sido colocadas dentro del mar sin contar con la venia de la autoridad ambiental.

-Extracción masiva de arena marina: La empresa pretendía dragar y transportar 28 mil 660 metros cúbicos de arena desde un banco marino denominado «Mox» para verterlo frente al complejo hotelero.

-Objeción de la Conanp: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió una opinión desfavorable al advertir que el dragado carecía de sustento técnico y violentaba las disposiciones del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

Con esta resolución, la federación cerró la puerta a cualquier maniobra adicional en la zona marítimo-terrestre del centro de hospedaje y dejó en manos de la Profepa la determinación de sanciones contra los particulares por alterar el lecho marino sin los permisos correspondientes en el corazón de la Riviera Maya.

Lejos de mermar la rentabilidad o demeritar los estándares del turismo prémium, las medidas ecológicas han generado ahorros directos comprobables, según expuso Alessio Giribaldi, director operativo de Original Group.