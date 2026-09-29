Invasión de motos acuáticas amenaza arrecifes de Cozumel

Alertas de la comunidad científica

Piden frenar el ingreso descontrolado de estas embarcaciones menores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La incursión irregular y la alta velocidad de motos acuáticas foráneas en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel encendió las alertas de la comunidad científica y ambiental de la isla. El colectivo denunció la falta de inspectores y demandó a las autoridades federales frenar de inmediato el ingreso descontrolado de estas embarcaciones menores, advirtiendo daños severos a la biodiversidad marina y riesgos de colapso para los corales.

El oceanólogo Adrián Villegas advirtió que estos vehículos motorizados, provenientes de municipios vecinos de la costa continental, navegan sin respetar los polígonos del área natural protegida ni la normatividad náutica vigente, operando prácticamente al margen de la supervisión oficial.

De acuerdo con especialistas y ciudadanos, la aceleración de estas unidades dentro de los bajos y formaciones arrecifales vulnera el ecosistema por distintos frentes:

Contaminación acústica y estrés biológico: El ruido extremo de los motores fuera de borda altera las rutas y el comportamiento de las especies marinas locales.

Peligro por combustibles: Un accidente o falla mecánica implica el derrame directo de aceites y gasolinas sobre estructuras de coral vivo altamente susceptibles a los químicos.

Turbulencia y daño mecánico: La navegación a exceso de velocidad en aguas someras genera turbidez y resuspensión de sedimentos que impiden la fotosíntesis en los pólipos coralinos.

Ante este vacío de autoridad, ambientalistas y prestadores de servicios locales urgieron a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Semar y la Capitanía de Puerto a establecer retenes de inspección marítima, endurecer los filtros de acceso marítimo al parque nacional y sancionar con rigor a los operadores que violen las restricciones ecológicas en aguas cozumeleñas.

Jornada de 40 horas acelerará automatización y el uso de robots

La inminente reducción del horario laboral en México detonará una transformación tecnológica sin precedentes en la industria turística del Caribe mexicano. A partir de 2027, con la entrada en vigor escalonada de la semana de 40 horas, los centros de hospedaje en Cancún y la Riviera Maya recurrirán de manera masiva a la automatización de procesos y a la robótica de servicio para contener el encarecimiento de sus plantillas y proteger sus márgenes operativos, proyectó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) capítulo Quintana Roo.

El presidente estatal del organismo, Ángel Gerardo Dzib Flores, explicó que, si bien el sector respalda la dignificación de las condiciones laborales, la reforma forzará un rediseño operativo profundo. El esquema prevé un ajuste gradual de dos horas por año entre 2027 y 2030; sin embargo, en hoteles de gran formato que superan los 500 colaboradores, la pérdida acumulada de horas-hombre impactará de inmediato en nóminas, coberturas y roles de turno.

Para compensar la reducción en el tiempo de trabajo sin mermar la atención al huésped, los consorcios hoteleros migrarán tareas intensivas hacia herramientas tecnológicas:

Sustitución en tareas físicas: Se acelerará la incorporación de robots autónomos para el aseo de áreas comunes, desinfección y entrega de amenidades a habitaciones.

Procesos administrativos y comerciales: Canales de reservaciones, facturación electrónica, mercadotecnia digital y atención al cliente pasarán a plataformas automatizadas y asistentes con inteligencia artificial.

Fiscalización laboral: Las cadenas deberán invertir en software de gestión de capital humano y control biométrico en tiempo real para respaldar ante la Secretaría del Trabajo el cumplimiento estricto de las nuevas jornadas.

El oceanólogo Adrián Villegas advirtió que las motos acuáticas navegan sin respetar los polígonos del área natural protegida ni la normatividad náutica vigente, operando prácticamente al margen de la supervisión oficial.