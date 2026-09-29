Refuerzan la atención a niños y adolescentes ante trabajo infantil

Sipinna capacita a personas servidoras públicas

Dan herramientas para identificar vulneraciones y aplicar mecanismos de atención

Chetumal.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) impulsó la preparación de personas servidoras públicas estatales y municipales para fortalecer la respuesta ante posibles vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de capacitaciones especializadas en justicia para adolescentes y trabajo infantil.

Enmarcadas en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, estas acciones buscan promover una actuación coordinada entre las instituciones responsables de la atención a niñas, niños y adolescentes (NNA), así como homologar criterios para una intervención oportuna.

Las capacitaciones, denominadas “Derechos Humanos de NNA y su exigibilidad, con énfasis en niñez y adolescencia en conflicto con la ley” y “Metodología para el abordaje, Protocolo de atención y restitución de derechos de NNA en situación de trabajo infantil”, fueron impartidas por Norma Gabriela Salazar Rivera, consultora e instructora especialista en temas de niñez y adolescencia, y dirigidas a personal de instituciones vinculadas a la atención de personas menores de edad.

Durante la capacitación “Derechos Humanos de NNA y su exigibilidad, con énfasis en niñez y adolescencia en conflicto con la ley”, las personas asistentes conocieron el marco histórico y legal de protección de niñas, niños y adolescentes, el papel del SIPINNA y la construcción social de la niñez y la adolescencia en México, además de revisar las principales problemáticas que enfrentan y las disposiciones aplicables a quienes se encuentran en conflicto con la ley.

En tanto, en la capacitación “Metodología para el abordaje, Protocolo de atención y restitución de derechos de NNA en situación de trabajo infantil”, se abordó el contexto histórico y el marco legal del trabajo infantil. Posteriormente, se revisaron las distintas modalidades de trabajo infantil, entre ellas el trabajo urbano-marginal, doméstico, agrícola y peligroso, además de sus peores formas. Finalmente, se presentó la metodología para su abordaje y el protocolo para la atención y restitución de derechos.

Al concluir los eventos, el encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, Jorge Isaías Quintanilla Osorio, subrayó que la capacitación permanente es clave para que los derechos se hagan realidad.

Isla Mujeres entra al ‘top 20’ nacional de ingresos por hogar

La pujanza de la industria turística en el Caribe Mexicano catapultó a Isla Mujeres al exclusivo bloque de las demarcaciones con mayor poder adquisitivo en el país. Con un ingreso corriente promedio trimestral de 109 mil 898 pesos por hogar, el municipio insular conquistó la posición número 18 a nivel nacional, superando a centros urbanos consolidados y capitales de alta densidad industrial, de acuerdo con el informe del Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) del Inegi.

El balance estadístico ubica a los hogares de la ínsula por encima de los registrados en reconocidos polos económicos de México:

La Paz, Baja California Sur: 108 mil 897 pesos

108 mil 897 pesos Hermosillo, Sonora: 108 mil 530 pesos

108 mil 530 pesos Saltillo, Coahuila: 107 mil 482 pesos

107 mil 482 pesos Zapopan, Jalisco: 106 mil 710 pesos

106 mil 710 pesos Mérida, Yucatán: 103 mil 122 pesos

Aunque la cúspide del listado nacional continúa dominada por enclaves metropolitanos de la Ciudad de México —como Benito Juárez y Miguel Hidalgo— y de Nuevo León —como San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y Apodaca—, la irrupción de Isla Mujeres en el grupo selecto de los 40 municipios líderes confirma que la derrama derivada del turismo se traduce de forma directa en solidez patrimonial y estabilidad financiera para las familias locales.