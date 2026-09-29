Yoga, imán turístico de Q. Roo

Nuevo modelo de viaje

La proliferación de experiencias enfocadas en la salud integral redefine la estrategia hotelera

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Un drástico cambio en las prioridades del viajero internacional impulsa la metamorfosis de los servicios turísticos en la costa del Caribe Mexicano mediante la incorporación masiva de actividades orientadas al equilibrio físico y mental.

La hotelería en Tulum lidera esta transición al incorporar instructores de yoga en casi la totalidad de sus establecimientos para responder al auge de un perfil de cliente enfocado en el autocuidado.

Esta reconversión responde a un proceso iniciado años atrás cuando decenas de hoteles y centros holísticos unificaron criterios para promover a la Riviera Maya como una potencia en salud integral.

El ecosistema caribeño caracterizado por selvas y cenotes ofrece el escenario ideal para que la meditación y las terapias alternativas sustituyan progresivamente a la oferta nocturna tradicional.

Mario Cruz, presidente del Consejo de Promoción Turística, impulsó la marca de Tulum como «Capital Mundial del Yoga» y destacó que los festivales holísticos diversifican la economía local, consolidando al destino como una alternativa sostenible frente al turismo masivo y de vida nocturna.

Expansión global y retos eco-turísticos en el estado

La consolidación del destino, atrae festivales especializados que reúnen a decenas de instructores internacionales para impartir talleres en espacios urbanos y recintos de hospedaje durante jornadas intensivas.

El arrastre de estas iniciativas genera una movilidad constante de residentes y turistas extranjeros que buscan experiencias enriquecedoras en entornos rodeados de naturaleza como el «Tulum Yoga Music Fest», explicó el organizador y promotor, Sergio Iván Farías.

El éxito de este esquema ya permea polos consolidados como Cancún, Puerto Morelos y Cozumel mediante la organización de agendas simultáneas enfocadas en la vitalidad y el descanso.

El desafío principal para la industria radica en garantizar que este crecimiento económico beneficie a las comunidades locales sin comprometer el equilibrio ecológico que sostiene al estado.

En este contexto, el marco del Día Mundial del Turismo, Bernardo Cueto, titular de la Sedetur, impulsó el yoga en Bacalar, Cozumel, Puerto Morelos, Holbox y Cancún mediante el Plan Maestro 2030, usando la disciplina como política transversal para diversificar el estado.