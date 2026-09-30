Cofepris lanza alerta por medicamentos falsificados

Comercialización ilegal

Riesgos en medicamentos de uso común: Saizen, Bedoyecta, Buscapina Compositum y Granulox

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió cuatro alertas sanitarias por la falsificación de Saizen, Bedoyecta y Buscapina Compositum, así como por la adulteración del dispositivo médico Granulox, por lo que pidió no adquirir, consumir ni utilizar los medicamentos con los lotes señalados.

La autoridad sanitaria advirtió que el uso de estos productos representa un riesgo para la salud, debido a que se desconocen las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados, transportados o distribuidos, por lo que no es posible garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

Saizen

La primera alerta corresponde a saizen 20 mg (8 mg/mL), somatropina, solución inyectable, producto para el que fueron detectadas diversas anomalías en distintos lotes, en particular en los lotes BA054637, BA010812 y KW010374. En el primer caso, la fecha de caducidad original era noviembre de 2020 y posteriormente apareció como octubre de 2028; además, no cumplió con las pruebas de esterilidad.

La Cofepris identificó los lotes BA054637, BA010812 y KW010374. En el primer caso, la fecha de caducidad original era noviembre de 2020 y posteriormente apareció como octubre de 2028; además, no cumplió con las pruebas de esterilidad.

En los lotes BA010812 y KW010374, la empresa informó que no fueron distribuidos por ella. Para este último también se detectó incumplimiento de las pruebas de esterilidad.

Además, Cofepris recibió notificaciones internacionales sobre falsificación de saizen con los lotes BA088217 y AB003660, con fechas de caducidad de abril y julio de 2027, respectivamente.

Bedoyecta

La Comisión también informó sobre la falsificación de Bedoyecta, complejo B, ácido fólico, vitamina C y rutina, en cápsulas.

Los lotes identificados son 230593 y 230589, ambos con fecha de caducidad de noviembre de 2026. La empresa titular del registro sanitario informó que no existen registros de acondicionamiento y distribución correspondientes a esos números de lote.

Advirtieron que la adquisición y uso del producto falsificado representa un riesgo al desconocerse las condiciones del medicamento, por ello, pidió no adquirir, consumir ni utilizar Bedoyecta de los lotes señalados y realizar una denuncia sanitaria en caso de identificar su comercialización.

Buscapina Compositum

La tercera alerta alerta corresponde a Buscapina Compositum (hioscina, metamizol sódico) 10 mg/250 mg, tabletas, producto del que Cofepris detectó varios lotes falsificados.

Entre las irregularidades se encuentra el lote CMXA001, cuya fecha de caducidad original era enero de 2024. Además, la presentación de caja con 24 tabletas señalada en la falsificación no existe para la presentación de Buscapina Compositum.

También fueron identificados los lotes CNXA001, CMXA007, MXA007 y C57411, con distintas anomalías relacionadas con su existencia en los registros de la empresa y con modificaciones en sus fechas de caducidad.

Recomendó a quienes hayan utilizado alguno de estos productos suspender su uso y, en caso de presentar síntomas, reacciones adversas o malestar, reportarlo ante el sistema correspondiente de farmacovigilancia.

Granulox

La autoridad sanitaria informó sobre la adulteración de Granulox, aerosol para tratamiento de heridas, en presentación de caja con frasco aerosol de 12 mililitros.

La alerta corresponde al lote 16115143, cuya fecha de caducidad original era noviembre de 2019, pero posteriormente fue identificado con una fecha de caducidad de diciembre de 2026.

Esta modificación representa un riesgo debido a que se desconocen las condiciones de tratamiento del producto, lo que podría comprometer su composición, función y, en algunos casos, esterilidad, de acuerdo con la autoridad.

Pidió a la población que, si identifica Granulox con el lote señalado y cualquier fecha de caducidad, no lo adquiera ni lo utilice y denuncie su posible comercialización.

¿Qué recomienda la Cofepris?

A la población en general, la autoridad le pidió:

No adquirir ni utilizar los productos con los lotes indicados y, si se conoce su venta, presentar una denuncia sanitaria.

No comprar medicamentos en la vía pública, como tianguis o mercados.

En compras por internet, verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en México, licencia sanitaria y aviso de funcionamiento.

Reportar reacciones adversas en VigiRam o en farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. En el caso de Granulox, los incidentes se notifican en Tecnovigilancia.

Con Buscapina Compositum, suspender de inmediato el uso si ya se consumió y evitar la automedicación.

A distribuidores y farmacias les pidió inmovilizar los lotes que identifiquen, adquirir productos solo con distribuidores autorizados y contar con las facturas que acrediten la compra legal.

La Cofepris indicó que mantendrá acciones de control sanitario e informará si identifica nuevas evidencias.