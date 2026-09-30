“El arte es un puente entre naciones para sanar el alma”: Irina Yushmanova

Alista la tercera edición del Festival Internacional “Ríos de Color”

Con más de 800 obras postuladas de 60 países, la fiesta pictórica reunirá a maestros de talla mundial, muestras en vivo y exposiciones simultáneas en la Ciudad de México y el Estado de México

Por Arturo Arellano

A unos días de que comiencen a correr los trazos, pigmentos y texturas, la artista plástica de origen moscovita Irina Yushmanova —afincada en la Ciudad de México desde 2014— afina los últimos pormenores para inaugurar la tercera edición del Festival Internacional de Arte “Ríos de Color”, una de las vitrinas más ambiciosas para el arte figurativo y contemporáneo en nuestro país.

El encuentro cultural, que se llevará a cabo del 8 al 12 de octubre en diversos recintos de la Ciudad de México y el Estado de México, tiene como eje articular un diálogo internacional directo, accesible e incluyente a través del lenguaje plástico.

“Tenemos que pensar un poquito en nuestro futuro y en nuestra calidad de vida. Para nosotros, los organizadores de festivales y el equipo de Ríos de Color en particular, el arte es un puente entre las naciones; es una variante de cómo podemos sanar el alma y cómo podemos mejorar nuestra vida y nuestro espíritu”, expresó Yushmanova en entrevista.

Con miras a consolidar un estándar de excelencia y equidad, la directora general explicó que el proceso de curaduría implementó una convocatoria abierta a partir de los 18 años de edad, recibiendo más de 800 obras procedentes de 60 países.

“Hicimos un sistema lo más justo posible, a nuestra opinión, porque normalmente este es un detalle bastante delicado y problemático”, detalló la creadora visual. Las propuestas fueron clasificadas en cuatro grandes vertientes: Abstracto, Paisaje, Retrato y Figura, y Bodegón, Animales y Flores. Cada categoría contó con la evaluación de entre cinco y siete jueces de prestigio internacional, quienes calificaron de manera individual, anónima e independiente.

“Seleccionaron las mejores obras sin ver quién es el artista o de dónde es, sin poder agregar ningún criterio fuera del tema del arte”, enfatizó. De este filtro resultaron 250 piezas que integrarán el circuito de exhibición física.

El despliegue de las muestras se distribuirá en recintos como el Centro Cultural Juan Rulfo —donde se presentarán 100 de las piezas más destacadas del 8 de octubre al 8 de noviembre—, el Museo de la Acuarela del Estado de México en Toluca con otro centenar de trabajos, y la Casa de Cultura el Periodista, que albergará cerca de 50 obras dedicadas en exclusiva al arte abstracto. A estas sedes se suman la Casa de la Cultura de Tlalpan, el Centro Cultural del México Contemporáneo (CCMC), la Plaza de Santo Domingo, así como actividades especiales en el Desierto de los Leones y la zona arqueológica de Xochicalco. Además, Yushmanova adelantó que para el próximo año proyectan extender una sede adicional hacia el estado de Querétaro.

Fuerte presencia mexicana y latinoamericana

Lejos de tratarse de una fiesta lejana para el talento local, la directora del encuentro ponderó la respuesta obtenida en el continente americano. Dentro del bloque de las 500 mejores obras registradas preliminarmente, México sobresalió con 141 creadores, logrando que una parte significativa de ellos avanzara al selecto grupo que conforma la exhibición final “En total ya podemos decir que más de la mitad de los participantes son de aquí. Mucha gente se animó y mostró sus obras. Además, vamos a tener una enorme representación de toda América Latina: muchísimos de Perú, de Argentina, de Uruguay y de Chile que viajarán a México por primera vez”, celebró la organizadora.

En lo que respecta a las preferencias temáticas, el paisaje encabeza las participaciones, atribuible a la gran presencia y facilidad técnica en la acuarela, seguido muy de cerca por el retrato al óleo, el arte abstracto y, finalmente, las piezas de bodegón, flores y fauna.

El valor de lo humano frente a la IA

La edición 2026 congregará también una exhibición especial y demostraciones en vivo con reconocidos exponentes mundiales de la plástica, tales como el maestro acuarelista chino Liu Yi, el brasileño Eudes Correia, el pintor ruso Iván Loginov, así como destacadas figuras procedentes de Taiwán, Uruguay y España, entre otros países.

Al ser cuestionada sobre el auge de herramientas tecnológicas y el papel de la inteligencia artificial en las artes plásticas, Irina Yushmanova fue contundente respecto a la política del festival “El arte para nosotros es un proceso creativo; es lo más humano que hay, donde estamos creando una cosa de la nada, solo con nuestras manos, nuestra mente y materia prima como los pigmentos (…). En este sentido, la inteligencia artificial primero nunca nos va a alcanzar y, segundo, no nos puede sustituir ni es ninguna amenaza. Pusimos como regla para nuestra convocatoria que las obras hechas con inteligencia artificial para sustituir la etapa de creación y de diseño no serán aceptadas”, aseveró, señalando que la falta de conocimiento compositivo y de sensibilidad humana resulta evidente para el ojo experto.

Frente a la creencia común de que las exposiciones de artes plásticas son exclusivas para círculos especializados o coleccionistas, Yushmanova remarcó que “Ríos de Color” está diseñado para que cualquier persona, sin importar su edad o nivel de conocimiento, se acerque a conectar con la creación artística.

El programa incluye desde talleres formativos (workshops) para niveles avanzados, hasta demostraciones magistrales y gratuitas de una hora, en las que el público asistente puede atestiguar en tiempo real cómo un lienzo en blanco se convierte en una obra maestra.

“Vivimos en tiempos bastante difíciles, donde hay muchos conflictos, distracciones y mucho trabajo. Yo invito a cada persona interesada en el arte y en la belleza que nos rodea a acudir al festival. Con esto siempre estamos promoviendo la paz, la cultura y los proyectos culturales”, concluyó.