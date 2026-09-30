Confirma Anuar Azar que el Partido Acción Nacional definirá candidaturas por encuestas

Elecciones de 2027

Por Arturo Baena

Valle de México.- La definición de aspirantes a cargos de elección popular en el PAN mexiquense se dará mediante ejercicios de medición y encuestas, (que ya iniciaron), donde él o la aspirante con mayor reconocimiento y aceptación entre la gente obtendrá la candidatura.

Así lo remarcó Anuar Azar Figueroa, dirigente estatal de ese instituto político en el Estado de México, al confirmar que el método de selección para sus candidatos en las elecciones de 2027.

Azar Figueroa recordó que la elección de sus abanderados a las alcaldías y diputaciones se basará en un proceso de apertura ciudadana, encuestas y evaluaciones internas gestionadas en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional.

Es así que quienes aspiran a la candidatura para algún cargo de elección popular en las filas del PAN, tendrá que demostrar su posicionamiento, conocimiento de la problemática de dónde quieren participar, pero, sobre todo, ajustarse a los lineamientos y doctrinas de ese instituto político.

De acuerdo con Azar Figueroa, el método contempla la realización de encuestas reales que serán en bloques de municipios para definir a los perfiles más competitivos, evitando la manipulación interna.

En síntesis, los que serán «Coordinadores por la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad», en la entidad mexiquense, se darán a conocer en las próximas semanas.