La asistencia social debe ser permanente: David Parra Sánchez

Reunión con liderazgos en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- La asistencia a los sectores más vulnerables no debe limitarse. El apoyo a las familias se debe de demuestra con acciones y no simulaciones. Hay que promover de manera permanente programas enfocados a la asistencia social y en este camino no nos desviaremos.

Así lo reitero David Parra Sánchez, luego de reunirse con liderazgos de las colonias Echegaray, Tepatlaxco, Cuartos Izcalli , entre otras, para programar jornadas medicas, fugumación en colegios y limpieza de barrancas, entre otras actividades en estás zonas.

«Es necesario sumar esfuerzos con la sociedad civil y generar sinergias entre colectivos para potenciar el alcance de la ayuda comunitaria, para la reconstrucción del tejido social y en ello no nos detendremos», abundó.

El activista y político y presidente de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan A.C. sostuvo que el verdadero compromiso con las comunidades debe verse reflejado en acciones concretas y constantes en beneficio de la ciudadanía, rechazando tajantemente las simulaciones de carácter estrictamente político o electoral.

A lo largo de su trayectoria de más de 40 años en el municipio, Parra Sánchez ha enfatizado que «aún falta mucho por hacer en favor de las familias naucalpenses es por ello necesario que los tres órdenes de gobierno entiendan que la asistencia social debe de ser permanente y no solo en tiempos electorales», concluyó.