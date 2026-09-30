Encuestadoras ubican a la alcaldesa Romina Contreras como la mejor del país

Por novena ocasión consecutiva

Huixquilucan, Méx.- Por noveno mes consecutivo durante 2026, la presidenta municipal Romina Contreras ratificó su posición como la alcaldesa mejor calificada entre los municipios metropolitanos del país, al obtener el primer lugar en aprobación ciudadana.

Encuestadoras como Gobernarte, Statistical Research Corporation y Trending Poll, destacaron el modelo de gobierno humanista y cercano, enfocado en el trabajo 24/7 y la atención directa a las demandas de la población.

Romina Contreras obtuvo el primer lugar, al conseguir una puntuación de 69.3 por ciento en aprobación ciudadana, siendo la mayor calificación entre sus homólogos de todo el país, incluidos en esta medición correspondiente al mes de septiembre.

“Una vez más, ratificamos nuestra calificación entre la ciudadanía, al colocarnos en los primeros lugares a nivel nacional y estatal en aprobación ciudadana. No bajaremos la guardia y seguiremos trabajando 24/7 para que Huixquilucan siga siendo el mejor lugar para vivir y donde las familias cuenten con los mejores servicios públicos”, expresó la alcaldesa.

De igual manera, en la medición de la empresa Statistical Research Corporación, Romina Contreras encabeza el Top 10 del Ranking de Alcaldes del Estado de México, con 64.9 por ciento de aprobación ciudadana, lo que refleja un trabajo permanente en los servicios públicos así como el éxito de diversos programas como “Huixquilucan Contigo 24/7”, “Acción por la Educación” y el modelo de seguridad que blinda a todo el territorio.