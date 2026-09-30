El IEEM da a conocer fechas para registro de independientes

Toluca, Méx.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó formalmente los plazos, topes de gastos y la convocatoria para los ciudadanos que busquen postularse a través de una candidatura independiente para las elecciones locales de 2027.Para las diputaciones locales, el plazo límite es el 20 de diciembre de 2026 y para los ayuntamientos el plazo límite es el 4 de enero de 2027. El árbitro electoral informó que quienes reciban el visto bueno como aspirantes oficiales deberán reunir las firmas equivalentes al menos al 3% de la lista nominal de su distrito o municipio, utilizando la aplicación móvil designada.