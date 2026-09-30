Jorge Medina y Josi Cuén, JUNTOS, ante 86 mil personas enamoradas

“En el Corazón de México”, su nuevo espectáculo

Nueve fechas agotadas en el Auditorio Nacional confirman su potencial

Septiembre siempre ha sido más que un mes más en el calendario. Es el momento en que México se encuentra consigo mismo a través de sus símbolos, sus tradiciones y, sobre todo, de las canciones que han acompañado su historia. Bajo esa premisa nace “En el Corazón de México”, el nuevo espectáculo de Jorge Medina y Josi Cuén, una producción concebida como un homenaje a nuestro país y a la música que ha servido como punto de inflexión para que cerca de 86 mil personas se den cita en el Auditorio Nacional para celebrar a México como se debe: JUNTOS.

La magnitud de la respuesta del público confirma la fuerza de esa idea. Con nueve fechas agotadas en el máximo escenario de Reforma, el proyecto ha alcanzado una de las convocatorias más significativas para la música regional mexicana en uno de los recintos más importantes del país. Lo que comenzó como una nueva etapa para ambos intérpretes, se ha transformado en un fenómeno que apareció para reivindicar los significados detrás de la música en vivo hecha en nuestro país.

En este contexto, En el Corazón de México adquiere un significado especial. Concebida como un homenaje a algunos de los iconos culturales y musicales más representativos del país, la residencia propone un recorrido por aquellas canciones que han encontrado un lugar permanente en la memoria colectiva. Entre éxitos que marcaron la trayectoria de Jorge Medina y Josi Cuén y composiciones que han trascendido generaciones, el espectáculo encuentra su eje en una idea tan sencilla como poderosa: entender la música como una de las manifestaciones más profundas de nuestra identidad.

La producción fue diseñada para enmarcar esa celebración. Inspirada en elementos tradicionales de la cultura mexicana y en la atmósfera patriótica que hace un mayor eco este septiembre, cada detalle del montaje busca acompañar una historia construida desde el orgullo de pertenencia, las raíces compartidas y el valor de las canciones que han dado voz a las alegrías, nostalgias y afectos de millones de personas a lo largo y ancho de nuestro territorio.

El fenómeno también encuentra sustento en cifras contundentes: como se anunciaba, cerca de 86 mil asistentes han sido testigos de la propuesta de JUNTOS en la Ciudad de México, consolidando una conexión poco frecuente entre artistas y audiencia. Los nueve llenos en el Auditorio Nacional no sólo reflejan el momento que atraviesan Jorge Medina y Josi Cuén; también evidencian la vigencia de una música que continúa convocando a públicos de distintas generaciones alrededor de una misma emoción.

Con En el Corazón de México, ambos intérpretes colocan a la música regional mexicana en el centro de las celebraciones de septiembre y, ofrecen un reconocimiento a las canciones que han acompañado la vida cotidiana del país durante décadas; un homenaje que abandona el imaginario para dar el salto a la fiesta y a la reunión, porque septiembre es el momento para volver a lo que nos representa y este espectáculo nos recuerda que hay una palabra capaz de resumirlo todo: JUNTOS.