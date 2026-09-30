Aumentó en 7 millones el número de mexicanos con agua entubada: Sheinbaum

Se invierte 180 mil mdp en obras

Entre 2020 y 2025, la disponibilidad del líquido dentro de la vivienda pasó de 77.6 a 82.4 por ciento

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en cinco años son 7 millones de mexicanas y mexicanos más los que cuentan con agua en sus domicilios, lo que representa un incremento de cerca de cinco puntos porcentuales entre 2020 y 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI; al tiempo que el gobierno de México impulsa una inversión histórica superior a los 180 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura hídrica.

“Entre 2020 y 2025, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó, en cinco años, de 77.6 por ciento a 82.4 por ciento; no disponían de agua entubada de 3.7 a 2.4. En 5 años la cantidad de mexicanas y mexicanos que tienen agua potable en su domicilio aumentó en 5 por ciento, son 7 millones de mexicanos”, puntualizó durante la conferencia matutina.

Inversión histórica

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que en dos años, se ha realizado una inversión histórica en agua como bien nacional: 20 mil mdp para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, lo que beneficiará a 25 millones de personas; 24 mil obras de agua y alcantarillado en 2 mil 183 municipios; 80 mil mdp para 17 proyectos estratégicos; y 3 mil mdp para la recuperación del río Tijuana.

Agregó que se realiza una apuesta por la calidad de vida, para ello se trabaja en la calidad del aire para reducir las emisiones de transporte e industrias en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Monterrey y Guadalajara; por ello, se realizaron inventarios de emisiones para implementar acciones específicas; se apoya a 23 entidades con el programa ProAire; se prohibió la importación de tractocamiones de más de 10 años de antigüedad desde Estados Unidos; se han realizado mil 300 Jornadas de Limpieza en ríos, mares y costas en las que se recogieron 14 mil toneladas de plásticos, residuos y envases de plaguicidas; y se impulsa la Economía Circular con 12 proyectos de separación y tres polos de reciclaje que están en proceso.

Mientras que, en acción climática, se actualizaron las metas: 1. Reducción del 35 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y 2. Lograr 38 por ciento de energía renovable al 2030 con una inversión mixta de 170 mil mdp. También se trabaja en la adaptación, restauración y reforestación a través de Sembrando Vida que este año ha abarcado 36 mil hectáreas con 75 millones de plantas, trabajo realizado por 415 mil sembradoras y sembradores con una inversión de 37 mil mdp; se implementa el mecanismo Aguacate Cero Deforestación para que no se pueda exportar aguacate si proviene de huertas deforestadas; y la Jornada Nacional Anual que involucró a 235 mil personas y se plantaron 6.6 millones de plantas.

En materia de cuidado y restauración de ecosistemas se realiza la conservación de 272 Áreas Naturales Protegidas que representan más de 99.3 millones de hectáreas; además, se han recuperado 272 mil hectáreas (ha) para su conservación derivadas de la cancelación de concesiones mineras; se restauran 76 sitios con 60 mil ha con 17.5 millones de plantas; y el Corredor Trinacional Biocultural Gran Selva Maya entre México, Guatemala y Belice de 5.7 millones de ha protegidas. En protección de especies emblemáticas, se han liberado 85 mil ejemplares; se recuperó el 64 por ciento del hábitat de la mariposa monarca y se combate al tráfico ilegal con el decomiso y recuperación de 20 mil ejemplares de flora y fauna; asimismo, se aprobó la Ley de Bienestar Animal.

Ordenamiento de Concesiones

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, puntualizó que en materia hídrica se realiza una inversión federal de más de 180 mil mdp que se distribuye en obras como el Ordenamiento de Concesiones a través de la Ley de Aguas Nacionales, la desprivatización de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, y la entrega de 12 mil 346 títulos a comunidades, productores y municipios.

Asimismo, se modernizan 250 mil hectáreas, a la fecha se tiene un avance de 38 mil ha, con una inversión total de 63 mil mdp; en saneamiento y restauración de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac se tiene 82 por ciento de progreso y una inversión total de 20 mil mdp.

Recordó que se tiene una inversión superior a los 80 mil mdp para 17 proyectos estratégicos: 200 kilómetros de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; se tienen 106 obras concluidas y 105 en ejecución como parte del Plan Oriente del Estado de México.

CSP pide a EU retirar asilo a implicado en

el caso de la desaparación de normalistas

Claudia Sheinbaum Pardo demandó al gobierno de Estados Unidos retirar el asilo que otorgó a José Ulises Bernabé García, reclamado en extradición por México ante su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

“Estamos insistiendo en que le quiten el asilo al juez de barandilla del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé. No tiene por qué tener (la protección de Estados Unidos), nunca estuvo en riesgo su vida”, sostuvo la mandataria esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional sin pregunta de por medio.

Agregó que este personaje -quien era el oficial de barandilla de guardia la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando se suscitaron los crímenes en Iguala, Guerrero-, “declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí. Y estamos pidiendo su extradición”.

La jefa del Ejecutivo envió un claro mensaje a Washington: “¿Qué pedimos nosotros (al gobierno estadunidense)? Reciprocidad. Porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro. Nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”.