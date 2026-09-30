“Más vale sola” inicia grabaciones

Tercera temporada

María Elena Saldaña “La Güereja” y Cecilia Galliano regresan al frente de la comedia; la nueva entrega tendrá 15 episodios y llegará en 2027 a ViX y Las Estrellas

La producción de “Más vale sola” comenzó oficialmente las grabaciones de su tercera temporada en el Foro 8 de Televisa San Ángel, donde elenco, producción y equipo técnico participaron en una ceremonia religiosa para marcar el arranque de esta nueva etapa.

La serie de comedia vuelve encabezada por María Elena Saldaña “La Güereja” y Cecilia Galliano, acompañadas por Manuel “El Flaco” Ibáñez, Alexis Ayala, Tony Balardi, Aída Pierce, Melissa Ortega, Chaparro Chuacheneger, Michel López, Dany Ibáñez, Diana Carreiro, Ricardo Mendoza “El Coyote” y Daniela Baeza.

En esta tercera temporada, la familia Maldonado volverá a enfrentar una situación complicada cuando su casa quede nuevamente en peligro. A partir de ahí, los personajes deberán mantenerse unidos para evitar perderla, en una historia que mezclará conflictos familiares, romance y humor.

Pilar, interpretada por Cecilia Galliano, comenzará a cuestionarse el tipo de hombres que ha buscado sentimentalmente, mientras Julieta, personaje de María Elena Saldaña, conocerá a un buen hombre que terminará alejándose ante la complicada dinámica familiar. Por su parte, Amador, interpretado por Manuel “El Flaco” Ibáñez, se convertirá en el interés amoroso de una exmodelo. ..

“Más vale sola” es una idea original del productor Reynaldo López, quien ha estado detrás de producciones como Picardía mexicana, La hora pico, Hoy, El privilegio de mandar y La parodia.

La nueva temporada constará de 15 episodios, escritos por Gustavo Munguía, Alfonso Villalpando, Pepe Sierra, Maricarmen Morfín y el propio Reynaldo López. Boletín E-3354.pero

El estreno está programado para 2027: llegará primero a ViX el 22 de enero y posteriormente a Las Estrellas el 21 de febrero