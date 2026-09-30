Arranca la temporada de ‘Noches Palacio 2026’: Exclusividad, moda de lujo y experiencias temáticas en México

Por: Asael Grande

Las sucursales más emblemáticas de El Palacio de Hierro dieron el banderazo para dar inicio a su temporada más esperada del año. Este 23 de septiembre de 2026, la emblemática tienda departamental de lujo puso en marcha de manera oficial la campaña Noches Palacio 2026, un despliegue de experiencias exclusivas, promociones VIP y pasarelas privadas que marcarán la agenda de la moda y el estilo de vida en el país durante el otoño.

El banderazo de salida este 23 de septiembre contempló una serie de mini desfiles in-store y cócteles de apertura en unidades insignia como Polanco, Santa Fe y Centro. En estos eventos de cupo limitado, los asistentes pudieron conocer de primera mano las colecciones internacionales de la temporada Otoño-Invierno, acompañados de activaciones temáticas y el tradicional sistema de puntos y recompensas de la tienda.

De manera paralela, los visitantes de la sucursal de Polanco ya pueden disfrutar de la experiencia cultural “De Barcelonnette a México: La saga del gran viaje”, una exposición gratuita que rinde homenaje a los orígenes históricos y la conexión francesa de los fundadores de la cadena minorista.

La emblemática cadena de tiendas departamentales de lujo, El Palacio de Hierro, está lista para dar inicio a una de las temporadas comerciales más esperadas del año: las Noches Palacio Otoño 2026, en la que la firma mexicana concentrará sus esfuerzos en el impulso del consumo de alta gama en el país durante el cierre del tercer trimestre del año.

Durante el banderazo de salida en la emblemática “La México”, que marca el inicio de una jornada de promociones diseñada exclusivamente para los amantes de la moda, el diseño y el estilo de vida, desfilaron personalidades del medio artístico como las actrices, Diana Bovio, Claudia Ramírez, Mariana Torres, Daniela Magún (del grupo Kabah), David Ulloa, Ana Tena, Oscar Madrazo (modelo y presentador de televisión), Ana Tena, y Eleonore de Boysson, CEO del Palacio de Hierro México.

Fiel a su estrategia omnicanal, El Palacio de Hierro abrirá las celebraciones con una preventa digital exclusiva. A través de su portal web oficial y de la aplicación móvil Mi Palacio, los tarjetahabientes y clientes VIP podrán acceder de manera anticipada al catálogo completo.

Por su parte, la venta en tiendas físicas se ejecutará de manera paulatina. Los fines de semana asignados a cada una de las sucursales —incluyendo complejos insignia como Polanco, Perisur, Santa Fe, así como las sedes de Monterrey y Guadalajara— se irán revelando progresivamente conforme avance el calendario oficial de la temporada.

El atractivo principal de las Noches Palacio radica en su agresivo esquema de lealtad y opciones de financiamiento. Para esta edición de otoño 2026, la departamental ha confirmado el regreso de sus dinámicas más populares:

Sistema de Monedas Palacio: Cada transacción acumulará un porcentaje de la compra en «Monedas Palacio», un saldo especial que los clientes podrán canjear directamente por una curaduría de premios y obsequios seleccionados en las zonas de canje de las tiendas.

Financiamiento extendido: Se habilitarán atractivos esquemas de Meses Sin Intereses (MSI), que habitualmente oscilan entre los 12 y 18 meses, operados principalmente a través de la Tarjeta Palacio y de instituciones bancarias participantes.

Pagos diferidos: Como incentivo adicional para la temporada de fin de año, se ofrecerá la opción de comenzar a liquidar las compras hasta diciembre de 2026 o los primeros meses de 2027.