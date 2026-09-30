Gera MX… ¡al Rich Vago$ Fest!

Llega con Opyi, La Potter, Jarabe E Iqlover (King Zoo)

El rapero regresa a la capital mexicana el próximo 28 de noviembre en el Pepsi Center impulsado por X Amor al Arte, un álbum que marca el inicio de una etapa definida por la introspección.

Después de consolidar su presencia en algunos de los escenarios más importantes de México, España y Francia durante 2025, Gera MX se prepara para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria. El rapero regresa a la capital mexicana el próximo 28 de noviembre en el Pepsi Center impulsado por X Amor al Arte, un álbum que marca el inicio de una etapa definida por la introspección, la madurez artística y una renovada exploración de los límites de su sonido.

Gera Mx empuja su proyecto hacia nuevas fronteras, alejándose de la fórmula que lo convirtió en una de las figuras más importantes del rap en español y apostando por una mirada más personal. A lo largo de doce canciones, el artista construye un recorrido que oscila entre la vulnerabilidad, la nostalgia, el aprendizaje y la evolución creativa, sin perder el pulso callejero y la honestidad que han definido su carrera desde sus primeros lanzamientos.

El disco también se nutre de nombres tan diversos como Natalia Jiménez, Christian Nodal, Nanpa Básico, Kapo, Juanpa Salazar y Cruz Cafuné, reflejando una visión artística abierta al diálogo entre el rap, la canción de autor, el regional mexicano y los sonidos contemporáneos de la música latina. Estas colaboraciones no se leen como una suma de invitados, sino como un acto de diversidad y compañerismo; motores creativos que enriquecen la propuesta de Gera MX.

Desde su lanzamiento, el álbum ha sido destacado por medios y plataformas especializadas por mostrar una faceta más íntima y reflexiva. La reseña editorial de Apple Music reconoce que “la introspección se vuelve el eje creativo de su obra”, destacando que se encuentra en un punto clave de madurez artística y exploración, siendo esto, algunos de sus atributos más pesados detrás de la magia de X Amor al Arte.

RADIOGRAFÍA MUSICAL | UN ANTES Y UN DESPUÉS: EL IMPACTO DE GERA MX

Con una trayectoria que supera la década y una obra fundamental para entender la evolución del rap mexicano contemporáneo, Gera MX se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música en español. La fuerza de su lirismo le ha permitido conectar con audiencias de distintas generaciones y geografías, construyendo una comunidad que hoy se extiende por todo México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y España. Respaldado por más de nueve millones de oyentes mensuales y un catálogo que acumula miles de millones de reproducciones, Gera MX ha dado vida a proyectos esenciales como Los No Tan Tristes, Mustang 65’ y Rich Mafia, además de firmar éxitos de alcance masivo como “Botella Tras Botella” y “Nunca Te Pude Alcanzar”. Más allá de las cifras, su legado reside en haber contribuido a ampliar las posibilidades del rap mexicano, llevándolo a nuevos públicos y consolidándolo como una de las expresiones más relevantes de la música actual.

ADEMÁS, SE PRESENTARÁN EN EL RICH VAGO$ FEST:

OPYI: Cantante y compositor mexicano que forma parte de la nueva generación de la música urbana en México. Su propuesta fusiona trap, reggaetón, R&B y sonidos melódicos, con influencias de la estética y la cultura de los años 2000. Su identidad artística combina una sensibilidad emocional con una estética visual futurista y una estrecha conexión con la escena alternativa urbana mexicana. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas como Gera MX, Jayrick, Neutro Shorty y Snow Tha Product.

La Potter: Rapera emergente originaria de Monterrey, Nuevo León, México, que ha ganado notoriedad en la escena del hip-hop y rap mexicano gracias a su estilo auténtico y sus letras cargadas de actitud y realismo. Su música aborda temas de empoderamiento, superación personal y la vida en la calle, lo que le ha valido una creciente base de seguidores.

King Zoo, formado por iQlover y Jarabe Kidd, es un proyecto originario de Ensenada, Baja California, con raíces en la cultura del rap de la Costa Oeste y una marcada influencia del G-Funk. Desde sus primeros trabajos, el dúo ha desarrollado una identidad propia dentro del hip hop mexicano y ha participado en proyectos como One 4 Da Good Times y The Goldfathers. Entre sus temas destacan “1 Millón”, junto a Gera MX y Geassassin, así como “Ding Dong” e “Indica”, que reflejan la identidad sonora que ha acompañado su trayectoria.

Rich Vagos es un sello discográfico fundado en 2018 por Gera MX. Este otoño, celebrará su segunda edición como festival en el Pepsi Center.