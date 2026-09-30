La UAEMéx acerca sus servicios fiscales del SAT a su comunidad

Oficina móvil permite gestionar servicios como inscripción al RFC y obtención de la e.firma sin acudir a las oficinas

Toluca, Méx.- La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) contó con una Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que permitió realizar diversos trámites fiscales sin necesidad de trasladarse a las oficinas de esta dependencia.

La jornada, organizada por la Secretaría de Gestión y Administración Universitaria, a través de la Dirección de Promoción del Talento Humano, tuvo como sede la Facultad de Medicina y registró cerca de 350 personas prerregistradas, interesadas principalmente en actualizar su información fiscal y realizar trámites ante el SAT.

Durante el inicio de actividades, la directora de Promoción del Talento Humano de la UAEMéx, Claudia Guzmán Flores, destacó la respuesta de la comunidad universitaria y señaló que este tipo de acciones permiten brindar alternativas más accesibles para atender obligaciones fiscales, particularmente ante la proximidad de los periodos de declaración.

Por su parte, la administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente México 1, Toluca, María de Lourdes Iglesias Chávez, explicó que las Oficinas Móviles forman parte de la estrategia del SAT para llevar sus servicios a distintos sectores de la población, entre ellos las comunidades universitarias.

La funcionaria detalló que, mediante esta modalidad, las y los contribuyentes pueden realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la obtención de la firma electrónica (e.firma), herramienta indispensable para efectuar diversos procedimientos fiscales.

Iglesias Chávez señaló que alrededor de 80 por ciento de los trámites del SAT pueden realizarse actualmente de manera remota, por lo que recomendó consultar los canales oficiales de la dependencia para conocer los procedimientos y requisitos de cada servicio, así como evitar información proveniente de fuentes no oficiales.

La presencia de la Oficina Móvil en la UAEMéx forma parte de las acciones de vinculación que buscan acercar servicios públicos a la comunidad universitaria y ofrecer alternativas que faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.

Mañana miércoles, la Oficina Móvil del SAT despachará desde la Facultad de Planeación Urbana y Regional, con un prerregistro de poco más de 100 usuarios.