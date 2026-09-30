30% de las personas que viven con VIH en México no lo saben

Avanzar hacia el control del virus, un desafío

Llamado a legisladores para destinar los recursos suficientes para la atención de esta enfermedad en el presupuesto 2027

Alrededor de 128 mil personas en México podrían vivir con VIH sin saberlo, una brecha que concentra uno de los principales desafíos para avanzar hacia el control de la epidemia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Ante este escenario, AIDS Healthcare Foundation (AHF) México hace un llamado a las y los diputados para que destinen los recursos suficientes en el presupuesto 2027 que permitan ampliar el diagnóstico oportuno y fortalecer la atención médica de las personas en tratamiento.

México ha asumido el compromiso de cumplir las metas 95-95-95 hacia 2030, lo que implica que 95% de las personas que viven con VIH conozca su diagnóstico, que 95% de quienes han sido diagnosticados reciba tratamiento y que 95% de quienes están en tratamiento alcance la supresión viral, es decir, la reducción del virus en el organismo a niveles tan bajos que evite la transmisión por vía sexual.

En México, la Secretaría de Salud estima que aproximadamente 430 mil personas viven con VIH, aunque solo el 70% conoce su diagnóstico. Entre quienes ya han sido diagnosticados, 95% recibe tratamiento y 95% alcanza la supresión viral, calcula la Secretaría.

Sin embargo, al considerar que 30% de las personas que viven con VIH no conocen su diagnóstico, el porcentaje de los siguientes escalones de la cascada de atención se caen: sólo 66% se encuentra en tratamiento y 63% en supresión viral de todo el universo de personas que se estima viven en nuestro país con VIH.

Para AHF México, el principal desafío está en el primer escalón de la secuencia 95-95-95: lograr que más personas conozcan su diagnóstico, para ello se requieren recursos públicos.

“Si un porcentaje tan alto de personas que viven con VIH aún no lo sabe (3 de cada 10), es difícil pensar que vamos a alcanzar la meta en tres años y en un control epidemiológico inmediato. Esta situación deja ver los problemas estructurales que, de no resolverse con prontitud, tendrán repercusiones importantes sobre la salud de las personas y las finanzas públicas en los próximos años”, señala Guillermo Bustamante Vera, Coordinador General de Programa de País de AHF México.

México enfrenta su mayor brecha en el diagnóstico

Para AHF México, ampliar la detección permitiría que más personas reciban oportunamente la atención médica. Conocer el diagnóstico abre la posibilidad de iniciar tratamiento, alcanzar la supresión viral y proteger la salud de las personas.

Cerrar la brecha, considera AHF México, requiere ampliar el número de pruebas disponibles y los espacios en los que las personas pueden acceder al diagnóstico, particularmente aquellas que enfrentan mayores barreras para acercarse a los servicios de salud.

En este sentido, la organización propone fortalecer la disponibilidad de pruebas de VIH en unidades de atención de primer nivel y espacios comunitarios, las estrategias de detección comunitaria dirigidas a poblaciones con mayores barreras de acceso, el acceso a autopruebas y otros mecanismos que amplíen las opciones de diagnóstico, las campañas de información que incentiven la realización periódica de pruebas y la sensibilización del personal de salud para superar el estigma y la discriminación en el acceso a los servicios de salud.

AHF señala que este problema se refleja también en el porcentaje considerablemente alto de personas que llegan a los servicios de salud con diagnóstico de VIH en etapa avanzada (presentadores tardíos que ascienden a 45.6%, según el Boletín Epidemiológico de Censida) lo que evidencia fuertes retos para los programas de detección oportuna en poblaciones clave.

Además, aún no hemos logrado la meta de eliminar la transmisión vertical (de la madre o persona gestante a su bebé). Tan sólo en 2025, a nivel nacional se dieron 14 casos de transmisión vertical de VIH (más 53 casos que fueron registros y diagnósticos tardíos) dando un total de 67 registros por esa vía.

Para lograr el objetivo real hay que diagnosticar a tiempo; la detección durante el embarazo merece una atención particular. Identificar el VIH lo más pronto posible permite iniciar oportunamente el tratamiento y reducir a menos de 1% la posibilidad de transmisión al bebé al alcanzar una carga viral indetectable.

AHF reitera que en la eliminación de la transmisión vertical la detección también es la clave: la prueba de VIH se debe ofrecer sistemáticamente durante el embarazo: una prueba inicial en las primeras 12 semanas de gestación o al momento de captarla, y una segunda prueba antes del parto. En aquellos casos que no se sometieron a la detección durante las etapas tempranas del embarazo se deberá ofrecer la prueba del VIH antes del parto o en el postparto inmediato.

El presupuesto como parte de la respuesta hacia 2030

AHF México plantea que la discusión del próximo presupuesto destinado a salud considere recursos suficientes, identificables y medibles para fortalecer la prevención y la detección del VIH, además de mejorar el que se destina para el acceso a tratamiento y la atención de las personas que viven con VIH.

La organización propone que se etiquete el recurso destinado al diagnóstico. El seguimiento de estos recursos permitiría conocer cuántas pruebas se realizan, cuántas personas son vinculadas oportunamente al tratamiento y cuánto avanza el país en el cierre de la brecha del diagnóstico.

“El presupuesto destinado al VIH no debería medirse solamente por la capacidad de tratar a quienes ya conocemos. Desde AHF México consideramos necesario fortalecer también la capacidad para encontrar a quienes aún no tienen un diagnóstico, acercarlos a los servicios de salud y vincularlos al tratamiento. Cerrar esa brecha es clave para avanzar hacia las metas de 2030”, agregó Bustamante Vera.

La nueva Estrategia Mundial contra el Sida 2026-2031 de ONUSIDA mantiene las metas 95-95-95 y plantea fortalecer el acceso a prevención, pruebas, tratamiento y atención. Para AHF México, el reto es que los avances científicos y médicos disponibles lleguen también a quienes todavía permanecen fuera de la cadena de atención. Cada diagnóstico oportuno abre la posibilidad de iniciar tratamiento, alcanzar el control viral y lograr en 2030 el pleno control de la pandemia en nuestro país.

Por eso, concluyen que el llamado es claro: Más presupuesto, más detección, ¡para alcanzar la meta en 2030!