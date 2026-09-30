¿Habrá nuevo mapa electoral en los estados?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Qué pasó con los personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador que fueron marginados de las candidaturas a gobernadores.

Javier Lamarque en Sonora; Geraldine Ponce en Nayarit y hasta Andrea Chávez del equipo de Adán Augusto López fueron desplazados de los nombramientos de defensores de la 4T, paso fundamental para ser candidatos a gobernadores.

Los nombramientos de los defensores de la 4T mostraron la intención de Morena de rejuvenecer la planta de gobernadores y enseñaron que la juventud tiene espacios dentro del Movimiento de Regeneración Nacional.

Varios jóvenes menores de 40 años fueron presentados como el rostro nuevo de Morena y en ellos se confía para retener gobiernos estatales y mostrar la pujanza y el dinamismo de un movimiento que parecía anquilosado.

Es cierto que en el caso de Andrea Chávez se quedó en la orilla de la nominación en Chihuahua, pero se prefirió la experiencia de Cruz Pérez Cuéllar, con todo y su pasado panista.

En otros estados sí prevaleció la presencia de los jóvenes como son Quintana Roo, con Gino Segura; Baja California, Julieta Ramírez; Nayarit, Jasmine Bugarín; Baja California Sur con Manuel Cota y Colima con Rosy Bayardo, entre otros.

También se buscó perfiles nuevos en la mayoría de los estados, aunque en algunos más se recurrió a nominar a personajes sumamente desgastados que pudieran dar la sorpresa y ganar en estados donde Morena no encabeza las preferencias como son Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; Santiago Nieto en Querétaro y Clara Luz Flores en Nuevo León.

En San Luis Potosí se optó por nombrar a un personaje distante de ser opción, Elí César Cervantes, pero lo mismo daba él que los otros aspirantes. Ninguno es competitivo y Morena está consciente que no es opción para los electores de esa entidad, en la que practica el nepotismo.

Hay de nepotismo a nepotismo y en Zacatecas no importó la parte de este fenómeno del que formó parte Verónica Díaz Robles, casada en el pasado con Luis Monreal de la dinastía que hoy gobierna esa entidad.

En Sinaloa se postuló como defensora de la 4T a Imelda Castro, amiga de antaño del fustigado gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, pero en la actualidad distante de él.

Definidos los nombres de los y las defensores de la democracia y la soberanía, vale la pena observar el plano en que llegan.

Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León, se ven lejos del alcance de Morena, por lo que una victoria sería sorpresiva.

Chihuahua, Campeche, Sinaloa, Colima y Zacatecas se advierten disputados.

En Michoacán y Sonora la victoria de Morena depende de los nombres de los adversarios.

En Guerrero, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala no deberán pasar muchos problemas para el triunfo de Morena.

Del lado de Morena, las cartas están echadas, ahora depende de la calidad de los opositores y de la estrategia de estos para frenar la meteórica de Morena.

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Después de no obtener la nominación de Morena como defensores de la 4T, varios personajes se aplican para regresar a los cargos a los que solicitaron licencia como son diputaciones, senadurías y alcaldías. Un año de gestión que les resta es bastante bueno, opinan muchos.

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