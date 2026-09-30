Siguen lluvias, calor extremo y sensaciones térmicas de hasta 40º

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Precipitaciones no serán suficientes para reducir el bochorno

El estado mantendrá un ambiente muy caluroso durante gran parte del día, con temperaturas de hasta 34 grados y sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados. Aunque se prevén lluvias dispersas y algunos chubascos, las precipitaciones no serán suficientes para reducir de forma significativa el bochorno en la entidad.

Quintana Roo enfrentará este jueves una jornada dominada por el calor, la humedad y condiciones variables de nubosidad, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes. El ambiente continuará siendo caluroso en gran parte del estado, especialmente en municipios del norte y la zona turística del Caribe mexicano, donde la combinación de altas temperaturas y humedad elevará considerablemente la sensación térmica.

Los modelos meteorológicos prevén temperaturas máximas cercanas a los 32 y 34 grados centígrados, mientras que las mínimas durante la madrugada y primeras horas de la mañana oscilarán entre los 22 y 24 grados. Sin embargo, el factor más importante será el bochorno, ya que la humedad relativa permanecerá elevada, provocando sensaciones térmicas que podrían acercarse o incluso superar los 37 y 40 grados en algunos puntos del estado.

En Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y la Riviera Maya se espera una mezcla de periodos soleados con intervalos nubosos. Durante la tarde podrían desarrollarse lluvias dispersas y algunas tormentas locales, producto de la entrada de humedad procedente del mar Caribe y de condiciones de inestabilidad atmosférica en la región. A pesar de estas precipitaciones, el ambiente seguirá siendo sofocante debido a la elevada humedad que predomina en la Península de Yucatán.

En la zona sur, incluyendo Chetumal, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, las condiciones serán similares. Se prevén nublados parciales que podrían incrementar la probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche. No obstante, antes de que se presenten las precipitaciones, el calor se hará sentir con fuerza, manteniendo un ambiente pesado y húmedo durante buena parte del día.

El viento soplará predominantemente del este y sureste con velocidades moderadas, lo que favorecerá la entrada continua de humedad desde el Caribe. Estas condiciones, aunque aportarán algo de nubosidad, no representarán un alivio importante frente a las altas temperaturas.

Las autoridades recomiendan mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables ante episodios de calor intenso. También se aconseja seguir los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, debido a que las lluvias podrían presentarse de manera súbita en algunas regiones del estado.

SSC sanciona a 106 agentes sin reveses en tribunales

El endurecimiento en el control interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo arrojó un saldo de 106 uniformados sancionados, en un proceso de depuración institucional que destaca por su solidez procesal: ninguna de las determinaciones del Consejo de Honor y Justicia ha sido revocada por los tribunales de alzada.

El titular de la corporación, Julio César Gómez Torres, precisó que de un total de 217 expedientes disciplinarios desahogados bajo el nuevo esquema normativo, prácticamente la mitad derivó en sanciones firmes contra elementos que violentaron los reglamentos internos.

El balance administrativo detalla las siguientes medidas correctivas:

48 policías removidos de sus cargos.

54 agentes suspendidos temporalmente.

4 bajas definitivas de las filas operativas.

El funcionario subrayó que la efectividad jurídica de este modelo marca una ruptura radical frente al pasado inmediato. Entre 2016 y abril de 2023, la corporación abrió 365 expedientes que evidenciaron deficiencias técnicas: 240 carpetas quedaron sobreseídas y 60 de las 115 sanciones impugnadas fueron tumbadas en juzgados por fallas en la integración de los procedimientos. Aquellas resoluciones judiciales desfavorables representaron un quebranto superior a los 43 millones de pesos para las arcas estatales por concepto de indemnizaciones y salarios caídos.

Gómez Torres sostuvo que el nuevo andamiaje disciplinario garantiza que las investigaciones cumplan con el debido proceso desde su inicio, lo que permite sostener las bajas ante impugnaciones y blindar las finanzas públicas, consolidando una policía que opere bajo principios de legalidad, profesionalismo y vocación de servicio ciudadano.

Capturan a dos cubanos con narcóticos en Cancún

En el marco del operativo interinstitucional Blindaje Cancún, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez detuvieron en la Supermanzana 22 a dos sujetos de nacionalidad cubana, identificados como Jorge Miguel “N”, de 35 años, y Wilber “N”, de 50. A los señalados se les imputa su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, además de estar presuntamente vinculados a robos a transeúntes en el primer cuadro de la ciudad.

La intervención policial en esta céntrica zona comercial y habitacional arrojó el decomiso de diversas dosis de estupefacientes listas para su distribución:

Marihuana: Múltiples envoltorios plásticos transparentes con hierba verde y seca.

Metanfetamina (cristal): Bolsitas con sustancia granulada y cristalina.

Objeto de intimidación: Una pieza plástica con las características y dimensiones de un arma de fuego corta, la cual —según las indagatorias iniciales de los uniformados— era empleada para amagar a transeúntes y víctimas de asalto.

Tras el aseguramiento de los narcóticos y el artefacto simulado, los agentes trasladaron a ambos individuos ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud de la FGE Quintana Roo. La representación social integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica en las próximas 48 horas, al tiempo que se dará vista al Instituto Nacional de Migración (INM) para corroborar su estatus de estancia legal en territorio mexicano.