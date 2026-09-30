Empresarios de la península y y Belice arman bloque comercial

Paradoja territorial

La ciudad de Chetumal se queda al margen de la misión binacional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal. – El empresariado de la Península de Yucatán y sus contrapartes en Belice trazaron una hoja de ruta formal para transformar acercamientos en un canal permanente de negocios, inversiones y proveeduría. Sin embargo, el esfuerzo exhibió una paradoja territorial: la capital de Quintana Roo, puerta natural y frontera histórica del país con Centroamérica, apenas logró colar a dos compañías locales en la reciente misión comercial.

El plan de acción derivó de la Misión Comercial Belice 2026, efectuada del 12 al 16 de septiembre, que tuvo su punto culminante en la Ronda de Negocios binacional con 28 líderes empresariales beliceños y directivos de la Belize Chamber of Commerce and Industry, Investment Belize y BELTRAIDE. La comitiva mexicana estuvo dominada por firmas del norte de Quintana Roo y de Yucatán, dejando casi desdibujada la presencia del comercio chetumaleño, que hoy batalla frente al dinamismo de la frontera sur con Guatemala, el rezago en infraestructura y las trabas aduanales.

Sergio León Cervantes, integrante del colectivo Empresarios por Quintana Roo, subrayó que el propósito central es dotar de institucionalidad y seguimiento continuo al intercambio transfronterizo a través de pasos específicos:

-Mesa de enlace virtual: Sesión de trabajo bilateral para mapear oportunidades directas en cuatro ejes: compraventa de insumos, exportación de servicios profesionales, inyecciones de capital y apertura recíproca de filiales.

-Segunda misión a Belice: Gira de seguimiento en campo para firmar contratos y afianzar redes de distribución identificadas en la primera fase.

-Sede Chetumal: Organización de un foro presencial de negocios en la capital quintanarroense enfocado en integrar a micro y pequeños empresarios locales con el mercado vecino.

El atractivo económico de Belice para las empresas peninsulares radica en su alta dependencia de las importaciones para sostener su infraestructura turística. Durante 2024, el país caribeño captó a más de 562 mil visitantes de estancia prolongada (overnight) distribuidos en mil 256 hoteles, demandando importaciones anuales por 163.53 millones de dólares en alimentos y ganado en pie, así como 194.6 millones de dólares en manufacturas diversas.

Pese a ese potencial, la consolidación del corredor enfrenta un obstáculo recurrente: la lentitud y rigidez de los controles migratorios en los puentes limítrofes sobre el río Hondo. Representantes de ambos países coincidieron en que agilizar el ingreso de compradores y turistas beliceños a territorio mexicano resulta urgente para evitar que los trámites burocráticos terminen asfixiando el intercambio comercial en la frontera.

“Inviable” quitar cobro en efectivo en gasolineras

La iniciativa del Gobierno federal para suprimir de forma paulatina el uso de dinero en efectivo en las estaciones de servicio a partir de enero próximo chocó con un rotundo rechazo en el sur del estado. La presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgina Marzuca Fuentes, advirtió que la medida ignora la brecha digital en las zonas rurales, excluye a los sectores no bancarizados y amenaza con estrangular la economía regional.

El plan proyecta una transición escalonada para que hacia 2030 al menos la mitad de los expendios opere exclusivamente bajo esquemas electrónicos. Sin embargo, Marzuca Fuentes calificó el planteamiento como inviable dadas las condiciones estructurales de Quintana Roo, donde los apagones y la falta de conectividad son el pan de cada día en los poblados agrícolas:

“En las condiciones actuales resulta inviable, particularmente en comunidades rurales donde gran parte de la población ni siquiera tiene cuentas o tarjetas bancarias. Además, a muchas estaciones de servicio en los pueblos constantemente se les va el internet y la luz eléctrica”, denunció.

La lideresa ciudadana expuso que el esquema de abasto en el sur es diverso y complejo —donde coexisten firmas como Distribuidora Garabana con estaciones independientes o de autoabastecimiento—, lo que vuelve contraproducente imponer directrices federales uniformes a realidades geográficas y comerciales radicalmente distintas.

Asimismo, subrayó que forzar la digitalización del combustible pondría trabas a productores y transportistas locales en momentos en que la zona sur aún batalla para reactivar sus motores económicos:

-Brecha financiera: Se castigaría al campesinado y a trabajadores informales que dependen del circulante físico diario para sus labores y movilidad básica.

-Prioridades invertidas: Marzuca Fuentes remarcó que, antes de imponer regulaciones que compliquen la operación cotidiana, la federación y el estado deben garantizar seguridad pública a las inversiones y estabilidad a los negocios locales.

-El Consejo Ciudadano demandó al Congreso y al Ejecutivo federal reconsiderar el proyecto para evitar que una política de modernización tecnológica termine segregando a los municipios con mayor marginación en el país.