La carestía “pega” en el bolsillo de familias y operatividad de negocios

QRoo lidera la inflación en México

Mientras los restaurantes de Cancún alistan alzas de hasta 10 por ciento

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Pese a registrar una leve tregua estadística al cierre del verano, la carestía de la vida continúa golpeando el bolsillo de las familias y la operatividad de los negocios en el Caribe Mexicano. Aunque la inflación anual en Quintana Roo se moderó al 4.5% durante la primera quincena de septiembre —tras haber superado el 5% en el segundo trimestre—, la entidad se mantiene en el primer lugar nacional por nivel de precios, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi y el observatorio México ¿Cómo Vamos?.

Este escenario ya anticipa un impacto directo al consumidor. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún advirtió que los establecimientos gastronómicos preparan un incremento de hasta 10% en sus cartas para amortiguar el encarecimiento acumulado en insumos clave como proteínas, energéticos y abarrotes.

Para la iniciativa privada, la raíz del problema no es coyuntural sino estructural. María Jovita Portillo Navarro, presidenta de la Coparmex en Cancún, subrayó que el territorio padece una severa dependencia de productos importados de otras regiones del país y una pesada carga en costos logísticos de combustibles. En una entidad donde el 80% de la actividad económica gira en torno a la industria turística, cualquier fluctuación en las gasolinas encarece de inmediato el transporte de mercancías, la movilidad de los trabajadores y la competitividad integral de los destinos.