Cancún.- En Cancún la multa ya no siempre termina en El Torito porque casi 40 infractores pudieron pagar su falta con trabajo en las calles en lugar de quedarse encerrados o vaciar la cartera.

En febrero de 2026, los Juzgados Cívicos abrieron la puerta a la conmutación y desde entonces se acumularon más de 400 horas de servicio según confirmó Jorge Rivero Pech director de Juzgados Cívicos de Benito Juárez.

El retrato del infractor se repite casi siempre con alcohol de por medio pues entre 85 y 90 por ciento cae por riñas por beber en la vía pública por fumar cannabis o cristal o por no salir de parques y jardines cuando se les ordena.

Nadie entra directo a audiencia porque primero hay certificación médica obligatoria y si llegan tomados o drogados deben esperar de dos a cinco horas a que el médico los declare estables y aptos para responder ante el juez.

En espera de luz verde para recoger sargazo

Los que aceptan el trato salen con escoba machete y bolsas negras a brigadas de chapeo, recolección de cacharros y rescate de cenotes en colonias donde la basura se había vuelto paisaje como Paseos del Mar Cielo Nuevo y Leona Vicario.

Antonio de la Torre Chambé director de Servicios Públicos Municipales de Benito Juárez en su oportunidad contó, que hoy esas cuadrillas levantan focos críticos en Anillo de Héroes y en los alrededores de Kabah y Chac Mool que llevaban meses sin atenderse.

La siguiente parada sería la playa con el sargazo, pero el proyecto sigue en análisis porque la recolección en el mar exige equipo de protección y protocolos que no se pueden improvisar con personal sancionado según advirtió la autoridad municipal.

Quien no cumpla las horas impuestas de cinco a diez jornadas pierde el beneficio de inmediato y regresa al esquema tradicional de 50 a 60 UMAs de multa o hasta 36 horas de arresto en el Centro de Retención y Sanciones Administrativas conocido como El Torito.