Las lluvias vuelven a exhibir fallas del sistema de drenaje en Cancún

Dificultades para mantener la movilidad

Precipitaciones dejan cruces paralizados, avenidas inundadas y caída de árboles

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Autos varados, árboles caídos y vialidades inundadas dejó la torrencial lluvia, acompañada de tormenta eléctrica, que azotó Cancún, con afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

En Yaxchilán, Tulum y Bonampak el agua complicó la circulación, mientras cruces como Uxmal con Chichén Itzá y Chichén Itzá con Palenque el caos imperó, al prácticamente quedar paralizados por la acumulación de agua que cayó desde la noche y madrugada.

El director del Cuerpo de Bomberos, Óscar Aguilar Aceves, reportó dos árboles caídos, uno en la Región 91 y otro en la Avenida 135, además de varios vehículos varados atendidos por los bomberos.

La emergencia movilizó a unos 40 elementos del Cuerpo de Bomberos con 16 unidades, mientras Tránsito realizó cierres temporales en puntos donde los encharcamientos representaban riesgo para automovilistas, ya que hay puntos recurrentes de inundaciones como la Donceles 28.

Una ciudad que vuelve a quedar bajo el agua

El director de Protección Civil, Antonio Riverol Ribbon, reconoció días antes que Cancún tiene entre 12 y 13 zonas prioritarias ante inundaciones o susceptibles a encharcamientos, entre ellas Bonampak, el bulevar Colosio, Arco Norte y Huayacán.

La infraestructura también enfrenta obstrucciones: En septiembre, una brigada retiró lodo, bolsas, basura vegetal, vidrio y otros residuos de pozos de absorción de la avenida 137.

El problema no se limita a zonas populares: Las afectaciones alcanzaron vialidades principales como Bonampak, Tulum y Yaxchilán, donde cada lluvia intensa vuelve a complicar el tránsito de miles de automovilistas.

Aunque las autoridades dicen que existen trabajos de desazolve y atención de emergencias, la jornada del martes volvió a dejar el mismo caos, agua acumulada, vehículos detenidos y vialidades colapsadas ante una lluvia que puso nuevamente a prueba el drenaje pluvial de Cancún.