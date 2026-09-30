MLE: por primera vez, Isla Mujeres tendrá un Centro de Asistencia Social

Arranca construcción

Brindará atención especializada y permanente a niñas, niños y adolescentes las 24 horas, los 7 días de la semana, en la Zona Continental

Isla Mujeres.- Para dar atención digna y segura a niñas, niños y adolescentes de Isla Mujeres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, arrancaron la construcción y rehabilitación del primer Centro de Asistencia Social (CAS) en la zona continental.

Mara Lezama explicó que este proyecto contempla una inversión total de casi 6 millones de pesos gracias a un convenio entre el DIF Nacional y el DIF Estatal, así como a gestiones ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la directora nacional Rocío García Pérez. Inicialmente beneficiará a 26 niñas, niños y adolescentes, principalmente de la Zona Continental, donde se concentra una población infantil con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Al recorrer el sitio acompañadas por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama, informaron que los trabajos incluyen la construcción de las oficinas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, caseta de acceso, sanitarios, cocina, comedor, lavandería y bodega.

Asimismo, la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama añadió que entre las áreas que serán rehabilitadas se encuentran psicología, trabajo social, jurídico, usos múltiples, consultorio, dormitorios, nutrición, enfermería, maternal, cuneros y baños.

Por su parte, la presidenta municipal Atenea Gómez dio a conocer que con aportación municipal, se equipará con camas, literas, estufas, refrigeradores, aires acondicionados, mobiliario, utensilios y computadoras. Asimismo, el municipio se encargó del proyecto de la obra que estaría concluido en diciembre.

“Así atendemos donde más se necesita, para restituir los derechos, para fortalecer el desarrollo integral de nuestra niñez porque queremos acortar las brechas de desigualdad. En este gobierno humanista con corazón feminista trabajamos 24/7 para dignificar la vida de las personas, en especial de aquellos y aquellas que están más vulnerables, con obras que cuidan y protegen a nuestra gente”, expresó Mara Lezama.

PATA

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, arrancaron la construcción y rehabilitación del primer Centro de Asistencia Social en la zona continental.

RECUADRO

Constatan avance de Distribuidor Vial Kukulcán

Cancún.- El Distribuidor Vial Kukulcán, infraestructura estratégica para mejorar la movilidad en la zona hotelera de Cancún y su conexión con el puente Nichupté, registra aproximadamente 70 por ciento de avance y se prevé que quede concluido a finales de este año, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante una visita de supervisión a los trabajos.

La gobernadora destacó que la obra forma parte de las acciones de infraestructura gestionadas ante el Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar mayor fluidez vehicular tanto en el bulevar Kukulcán como en el puente Nichupté.

El distribuidor vial representa una inversión superior a los 500 millones de pesos y contempla una longitud de 1.92 kilómetros. Actualmente se desarrollan trabajos de cimentación, columnas, pilas, zapatas, vigas y losas, mientras que la estructura comienza a hacerse visible en los tramos que conectarán hacia el centro de la ciudad y hacia el puente Nichupté.

Mara Lezama explicó que una parte importante de los trabajos corresponde a infraestructura subterránea, incluyendo drenaje hidráulico y redes de agua potable, lo que ha requerido mayores tiempos de ejecución debido a la complejidad de las obras.

Señaló que el proyecto inició en abril y que, de mantenerse las condiciones previstas, podría estar terminado en diciembre. Sin embargo, precisó que las lluvias podrían llevar la conclusión hasta enero de 2027.

La Gobernadora subrayó que el distribuidor vial Kukulcán, junto con el puente Nichupté, representa infraestructura que tendrá un impacto permanente en la movilidad y en la calidad de vida de habitantes de Benito Juárez, así como de quienes visitan Cancún.

Añadió que estas obras forman parte de las acciones encaminadas a reducir brechas de desigualdad mediante infraestructura que, más allá de convertirse eventualmente en parte cotidiana del paisaje urbano, dejará como principal resultado mejores condiciones de movilidad para la población.