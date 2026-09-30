QRoo frena avance del VIH con el plan de 70 mil pruebas gratuitas

Encabeza registro de casos en la Península

Sesa señala que la clave de la estrategia reside en oportunidad del diagnóstico

Por redacción DIARIoIMAGEN

Cancún. – Para contener los altos índices de contagio que colocan a Quintana Roo a la cabeza en la Península de Yucatán y entre los primeros lugares nacionales en tasa por cada 100 mil habitantes, el sector salud estatal desplegó una agresiva ofensiva de diagnóstico temprano en sus 11 municipios. La meta: superar las 70 mil pruebas rápidas gratuitas este año para cortar cadenas de transmisión e iniciar tratamientos de inmediato.

El titular de la Secretaría de Salud estatal (SESA), Flavio Carlos Rosado, enfatizó que la clave de la estrategia reside en la oportunidad del diagnóstico. Los fármacos antirretrovirales modernos cuentan con alta tecnología que garantiza una óptima calidad de vida a los pacientes, siempre que la intervención no ocurra en etapas avanzadas de la infección.

El modelo de atención para los casos con resultado reactivo opera a través de un circuito de respuesta integral:

– Vinculación inmediata: Ingreso directo a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).

– Tratamiento garantizado: Dotación sin costo de esquemas antirretrovirales de última generación en coordinación con el Censida.

– Control virológico: Seguimiento analítico continuo procesado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública en Chetumal.

Esta movilización sanitaria combina brigadas comunitarias itinerantes y módulos fijos para acercar los reactivos a la población abierta. La meta actual da continuidad al crecimiento sostenido en la cobertura de tamizaje, que escaló de 49,343 pruebas aplicadas en 2024 a 70,477 durante el año anterior.

La necesidad de intensificar el monitoreo queda respaldada por los registros oficiales del Boletín Epidemiológico Nacional y el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica federal. Al cierre de 2025, la entidad contabilizó 1,189 casos confirmados. En tanto, con corte a la semana epidemiológica 35 de 2026, el estado acumula 767 diagnósticos positivos, un repunte estadístico que las autoridades sanitarias asocian directamente con la mayor búsqueda activa y detección en territorio.

IMSS-Bienestar recluta personal de salud rumbo a 2027

Con miras a inaugurar 187 consultorios del Servicio Universal de Salud en sus 11 municipios, Quintana Roo se integró formalmente a la Convocatoria Nacional 2026 de IMSS-Bienestar. El proceso busca contratar especialistas en medicina y enfermería para garantizar la cobertura operativa de los nuevos espacios de primer contacto que entrarán en funciones en enero de 2027.

La convocatoria introduce un esquema de estímulo especial que permite la contratación de personal médico y de enfermería jubilado, quienes podrán reincorporarse al ejercicio profesional mediante una retribución económica complementaria sin poner en riesgo el cobro íntegro de su pensión. El reclutamiento permanece abierto también para médicos generales, personal con licenciatura en enfermería, técnicos y auxiliares.

El registro estará disponible del 14 de septiembre al 31 de octubre de 2026 a través de la plataforma web del Servicio Universal de Salud, donde los postulantes deberán validar su perfil académico y consultar los términos específicos de las plazas.

La infraestructura proyectada para Quintana Roo se distribuirá en unidades de medicina familiar, clínicas urbanas y Casas de Salud rurales. Conforme al modelo federal de atención primaria, cada módulo dispondrá de:

– Un médico asignado en turno permanente.

– Equipamiento clínico estandarizado y catálogo básico de aproximadamente 90 medicamentos.

– Herramientas de conectividad digital, equipo de cómputo y enlace a internet.

– Protocolos de referencia ágil hacia hospitales de segundo nivel para casos de mayor complejidad.

A escala nacional, esta iniciativa representa el despliegue de 12 mil 750 consultorios distribuidos en 24 entidades federativas. De acuerdo con proyecciones de la Presidencia de la República, la consolidación de esta red preventiva elevará la capacidad del sistema público para brindar más de 40 millones de consultas de primer nivel cada año.

La estrategia actual de la Secretaría de Salud estatal da continuidad al crecimiento sostenido en la cobertura de tamizaje, que escaló de 49,343 pruebas aplicadas en 2024 a 70,477 durante el año anterior.