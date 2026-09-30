Brasil, riesgo para México

Aunque PeseSalvador Martínez G.

El próximo domingo habrán de desarrollarse las elecciones presidenciales en Brasil en medio de una férrea competencia en la que Luiz Inácio Lula da Silva presenta ligera ventaja frente a Flávio Bolsonaro, de acuerdo a las encuestas.

Se debe tener en cuenta que Brasil es la economía más grande de América Latina, con un PIB de 2.64 billones de dólares para este año, que equivale a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto regional junto con México, es la décima economía mundial y concentra la mayor población de Latinoamérica, con un crecimiento económico de 1.8 por ciento para este año.

El gigante sudamericano es considerado el país latinoamericano más influyente por su tamaño, población y peso económico, además de mantener un gobierno progresista de izquierda que ha fortalecido la cooperación sur-sur a través de los BRICS y la diversificación de alianzas político-económicas.

Con este marco, se celebrarán las elecciones que, de acuerdo a las encuestas, anticipan para Lula un 39 por ciento de los votos, un cinco por ciento arriba de Bolsonaro con 34 por ciento, pero al no alcanzar alguno la mayoría absoluta, se prevé un balotaje para el 25 de octubre, cuando los pronósticos se cierran con un empate técnico.

Las implicaciones del fin de la contienda resultan muy importantes para la región, pues el triunfo de Lula mantendría la independencia de la nación, el activismo dentro de BRICS y sana distancia hacia Washington, en cambio, si Bolsonaro triunfa habría un pleno sometimiento a Donald Trump, quien está muy interesado en el triunfo de la derecha para sumar a Brasil al llamado Escudo de las Américas y confirmar su hegemonía hemisférica.

Susurros

Vale la pena también tener presente el impacto que el resultado electoral en Brasil tendrá para México, tanto en las relaciones bilaterales, económicas y políticas como en el campo geopolítico.

Brasil es el principal socio comercial de México en América Latina, con un intercambio de alrededor de 16 mil millones de dólares y cuantiosas inversiones mutuas. Empresas mexicanas tienen 45 mil millones de dólares en tierra brasileña y capitales por 30 mil millones de dólares de aquel país, se encuentran en México, bajo firmas brasileñas.

Una victoria de Lula sería positiva para México al consolidar un eje progresista y una alianza estratégica en comercio y energía, en cambio, el ascenso al poder de Bolsonaro introduciría un alto grado de incertidumbre con la previsible reconfiguración del tablero geopolítico en favor de EUA en la región y, además de aislar a México como último país progresista, generaría difíciles dinámicas de competencia comercial en un momento clave de revisión de T-MEC.

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