En vigor, tarifa de 15 pesos para transporte colectivo en Chetumal

Aval del Imoveqroo

El ajuste dará certeza jurídica a concesionarios y sostendrá operación del servicio

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal, Q. Roo.- El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) formalizó la entrada en vigor de la tarifa general de 15 pesos para el transporte colectivo urbano en la capital, tras publicarse el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. El ajuste tarifario busca brindar certeza jurídica a los concesionarios y sostener la operación del servicio para más de 33 mil usuarios diarios.

La determinación se fundamentó en el Estudio de Impacto de Movilidad General para la Determinación de la Tarifa Base, dictamen técnico que calculó un costo operativo de 39.34 pesos por kilómetro recorrido y estableció una tarifa técnica de 13.91 pesos, fijando finalmente el costo al usuario en 15 pesos redondos.

Para atender una demanda proyectada de 33 mil 718 pasajeros al día en la capital, el esquema de operación de la red MOBI contempla:

Parque vehicular: Una flota total de 66 autobuses, distribuidos en 60 unidades en circulación permanente y 6 vehículos de reserva estratégica ante contingencias mecánicas o de ruta.

Cobertura total: El cobro homologado de 15 pesos rige de manera inmediata en los 10 circuitos urbanos: Insurgentes, UQROO, 4 de Marzo, Calderitas, Calzada Veracruz, Caribe, Nápoles, Payo Obispo, Sian Ka’an y Universidad.

La autoridad estatal precisó que las unidades tienen la obligación estricta de exhibir el costo del pasaje a la vista del usuario en todo momento. Con esta medida, el Imoveqroo apunta a consolidar la fase inicial del Sistema Integrado de Transporte en el sur del estado, garantizando frecuencias regulares y mayor cobertura en las colonias de Chetumal.

Crisis de movilidad en Playa del Carmen

El endurecimiento de las revisiones mecánicas al transporte público dejó a la ciudad al borde de la asfixia vial. Transportes del Carmen (TUCSA), la empresa que opera bajo tolerancia oficial en las rutas urbanas de Solidaridad, redujo su flota operativa a solo 55 autobuses activos, prácticamente la mitad del centenar de unidades que brindaban servicio en 2024.

La caída en el parque vehicular ha sido drástica y sostenida: de casi 100 camiones registrados hace dos años, la cifra bajó a poco más de 80 en 2025 y se desplomó a 55 en el ejercicio actual. La causa directa: decenas de vehículos fueron dados de baja obligatoria tras reprobar las inspecciones de la revista vehicular por deterioro severo en carrocería, fallas mecánicas y condiciones inseguras para los pasajeros.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Transporte, el secretario general del Ayuntamiento y titular del órgano colegiado, Luis Herrera Quiam, admitió que el saneamiento técnico de las unidades terminó pasando factura a la ciudadanía:

Saturación en horas pico: La escasez de camiones genera largas esperas e insuficiencia de cupo en los principales corredores habitacionales.

Sobrecarga en las vans: La falta de autobuses trasladó toda la presión a las camionetas colectivas del sindicato de taxistas «Lázaro Cárdenas del Río», donde los usuarios viajan hacinados e incluso parados para llegar a sus centros de trabajo.

Herrera Quiam precisó que las recientes reformas al Reglamento de Transporte buscan elevar los estándares de seguridad y vigilancia, pero no cierran el paso a la inversión privada. Al contrario, las autoridades locales urgieron a la directiva de TUCSA a adquirir flota moderna y renovada para restablecer la capacidad operativa básica.

El dilema para la administración municipal radica en sostener la mano dura contra la chatarrización sin desproteger a los miles de trabajadores y familias que dependen diariamente de estas rutas para subsistir.

Con esta medida, el Imoveqroo apunta a consolidar la fase inicial del Sistema Integrado de Transporte en el sur del estado, garantizando frecuencias regulares y mayor cobertura en las colonias de Chetumal.