Aprueba el Senado reformas que apenas disimulan la censura

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo”, dice un viejo dicho popular que como todos los de su especie resulta casi siempre muy certero.

Esta disquisición viene al caso porque ayer, en el Senado de la República se aprobaron reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, supuestamente encaminadas a proteger los derechos de autor y evitar fraudes, pero que en opinión de los partidos de oposición y de muchos comunicadores encierra un nuevo obstáculo a la libertad de expresión, ya sea en los medios tradicionales o en las redes sociales, todo lo cual se resume en una expresión: “es la ley antimemes”. Esto porque prohíbe y sanciona severamente cualquier broma en donde se utilice el logotipo oficial de los tres niveles de gobierno.

Lo de la cita con la que inicio esta columna se debe a que el encargado de defender la iniciativa en el Senado fue el ex gobernador de Chihuahua, tránsfuga del PAN, ahora militante de Morena, Javier Corral Jurado, quien se inició desde muy joven profesionalmente en medios de comunicación de Ciudad Juárez, su ciudad adoptiva, pues nació “al otro lado”, en El Paso, Texas.

Fue reportero y columnista político de El Fronterizo de Ciudad Juárez y del Diario de Juárez; jefe de información, coordinador editorial y subdirector del Norte de Ciudad Juárez. Es fundador de la revista Semanario y a los dieciséis años fungió como Secretario General de la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses. También ha publicado su columna Rotafolio en los diarios El Universal, El Diario de Chihuahua, El Diario de Juárez, La Silla Rota y Juárez a Diario.

Además, participó en un programa infantil en el Canal 5 de Ciudad Juárez y posteriormente fue invitado por Arnoldo Cabada de la O a participar en el noticiero del mismo medio. Cuando Arnoldo fue despedido, Corral renunció y cuando Cabada fundó el Canal 44 Corral colaboró hasta 1982, cuando lo dejó para entrar de lleno a la política a través del PAN.

Al llegar a gobernador de Chihuahua tuvo enfrentamientos con los medios de comunicación. Uno de los casos sobresalientes fue la persecución a la periodista Rocío Gallegos, directora del sitio La Verdad, Periodismo de Investigación, y al momento directora editorial del Diario de Juárez debido a la difusión, el 9 de noviembre de 2017 de un video en donde se implicaba al entonces gobernador, el referido Javier Corral en la protección a un narcotraficante.

El Diario de Juárez y otros medios de la región, publicaron un video donde una mujer, amagada por presuntos integrantes de un grupo delictivo, declaró que el presidente municipal de Madera, Chihuahua, y el gobernador del estado, Javier Corral, protegían a un grupo del crimen organizado.

“Dicha publicación generó una reacción por parte del gobierno estatal donde se señala al Diario y a su directora editorial, Rocío Gallegos, de tratar de presionar a la administración actual a través de publicaciones en su contra a cambio de carretadas de dinero”, relata una nota publicada por la organización defensora de los derechos humanos Artículo 19.

Corral respondió airado en su página personal de Internet, pero como ocurre en esos casos, varios funcionarios de su gobierno arremetieron contra la periodista, que presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, la cual emitió una recomendación a la Secretaría General de Gobierno para que sancione a servidores públicos que atentaron contra la periodista Rocío Gallegos, además de que repare el daño y se inscriba a la informadora en el registro estatal de víctimas.

Ayer, en el Senado, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, y a nombre también de las comisiones unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, le correspondió a Jurado destacar las supuestas bondades de las iniciativas de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que encierran lo que los opositores definen como limitaciones de la libertad de expresión.

En su intento por presentar los cambios como una mejora, Corral expresó:

“Se crean nuevos delitos, como la distribución de obras antes de su lanzamiento oficial y el uso no autorizado de la identidad gráfica de los gobiernos, que se ha usado en varias ocasiones para engañar a la población.

“Cabe detenernos en el análisis del delito del uso de la identidad gráfica, de la cual se ha dicho que es un intento para evitar y sancionar la crítica política, prohibiendo a la sátira.

“Nada más equivocado, se evita que las personas sean objeto de fraudes”.

Entre la presentación de pancartas que incluían advertencias acerca de la amenaza apenas encubierta y parodias contra Morena y su gobierno, finalmente, la mayoría oficialista aprobó las reformas, no sin antes una intensa polémica durante la cual la oposición advirtió que se abre la puerta a sanciones de cárcel contra contenidos de parodia, sátira o crítica difundidos en redes sociales.

En las protestas se distinguió la senadora sonorense Lilly Téllez, quien siguió el sentido inverso de Corral, pues llegó a la Cámara postulada por Morena, pero luego renunció y se incorporó a la bancada del PAN, en desacuerdo con las posiciones del partido oficial y de su gobierno. También ella pasó por los medios de comunicación, pues fue la conductora del noticiario estelar de Televisión Azteca.

Téllez exhibió unas esposas al tiempo que señaló que tales artefactos van a ser utilizados por “los mafiosos de la bancada de Morena” para colocárselas “a los creadores de contenido que hagan memes, a los que hagan parodias, a los que se rían”.

Para ilustrar sus palabras, la ex conductora de noticiarios pidió que se pasara en las pantallas del salón de plenos con sendas parodias en contra de Morena y su partido, cuyos autores, en su opinión podrían ser encarcelados al entrar en vigor las nuevas normas.

Antes, Téllez les restregó a los senadores oficialistas que esas parodias “los pintan como lo que son, corruptos, ineptos, torpes como ustedes solos; pero lo peor es su asociación con los delincuentes, su asociación con los cárteles.

“Veo que ahora sí salió otra vez el narco-senador Inzunza, y tampoco está el narco-senador Adán Augusto López. No debemos olvidar que estos narco-senadores son quienes hicieron las leyes, también el narco-senador aquel, el Charro Barato, estos son los narco- políticos que hacen las leyes para castigar a aquel que critique en una parodia, en un meme, en una caricatura a los morenarcos.

“Porque como lo vimos hace un momento, cuando les presenté esta parodia, estos casi lloran de coraje, pueden estar felices en casa, porque hoy los de la bancada de Morena, la bancada de los mafiosos casi llora de coraje en el Senado, como les anticipé, porque a los tiranos, lo único que no soportan es que se burlen de ellos.

“Pero es inevitable que se burlen de ustedes”, remató la legisladora sonorense.

Previamente, el coordinador de los senadores del PRI, el guerrerense Manuel Añorve Baños, sostuvo que su partido está a favor de la libertad de expresión y siempre denunciará los intentos para censurar a la prensa y a las voces críticas, además de que está a favor de combatir la piratería, el fraude y la suplantación de las instituciones públicas, así como de cumplir los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC.

“Por eso sostuvo que “no podemos aceptar que como ya es costumbre de Morena se utilice un pretexto para meter por la puerta trasera una agenda autoritaria y censuradora, mediante tipos penales ambiguos que puedan convertirse en instrumentos contra la libertad de expresión.

“La reforma que hoy discutimos propone crear un nuevo delito en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y castigar, como saben, con hasta cinco años de prisión a quien utilice la identidad gráfica institucional, con el propósito de inducir a error o engaño.

“Este nuevo delito, que no tiene razón de ser en este momento porque no es una exigencia del T-MEC, puede convertirse en la excusa para criminalizar la sátira, la crítica política en nuestro país, y lo lamentable es que el oficialismo se rehúsa a establecer expresamente una protección para el ejercicio periodístico, la sátira, la parodia, la caricatura, la crítica política o la creación artística”, dijo en su infructuosa defensa.