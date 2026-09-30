“Ofrecimos un cambio y lo estamos cumpliendo”: Delfina Gómez Álvarez

Rinde su Tercer Informe de Gobierno

La mandataria mexiquense anuncia prioridades para los próximos tres años

Toluca, Estado de México.– “Ofrecimos un cambio y lo estamos cumpliendo”, afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al rendir su Tercer Informe de Gobierno, en el que presentó el balance de la primera mitad de su administración y anunció nuevas acciones de salud, rehabilitación de vialidades y bienestar para los próximos tres años.

Ante representantes de los distintos sectores de la sociedad, reunidos en el Teatro Morelos de Toluca, la Mandataria mexiquense destacó que rendir cuentas permite evaluar los avances y reconocer los pendientes, con una prioridad: que los recursos públicos, las obras y los programas se traduzcan en una mejor calidad de vida para la población.

Refrendó que su administración mantendrá un gobierno cercano, honesto y de territorio, con especial atención a las familias que más lo necesitan.

Reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales. Como muestra de este trabajo conjunto, destacó el Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos en beneficio de más de 10 millones de mexiquenses, mediante obras y programas de agua, drenaje, salud, educación, movilidad e infraestructura.

En desarrollo económico, informó que el Estado de México mantiene el primer lugar nacional en generación de empleos formales y que durante su administración se han creado más de 280 mil nuevas plazas. Además, en 2025 alcanzó, por segundo año consecutivo, el segundo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa, con un incremento superior al 50 por ciento respecto al año anterior.

Subrayó que estos resultados se acompañan de tres años consecutivos sin contratar nueva deuda. A julio de 2026, el monto de ésta se redujo en 2 mil 459 millones de pesos.

“Año de las Obras”

En el “Año de las Obras”, el Gobierno estatal destinó más de 19 mil 800 millones de pesos a la realización de más de 2 mil 500 obras de infraestructura urbana, hídrica, educativa, de salud y seguridad.

Entre los proyectos carreteros, resaltó la rehabilitación integral de los 108 kilómetros del Periférico Norte, en beneficio de más de 10 millones de personas; el camino Ocoyoacac–Tenango del Valle; los puentes Peñón–Texcoco y Avenida 202; las avenidas Gustavo Baz, en Naucalpan, y Alfredo del Mazo, en Toluca; así como la carretera Tlalnepantla–Villa del Carbón.

En política social, destacó que entre 2022 y 2024 alrededor de un millón 900 mil mexiquenses superaron la condición de pobreza, de los cuales 375 mil dejaron la pobreza extrema. Durante los primeros tres años de su Gobierno se destinaron más de 54 mil millones de pesos a programas sociales, cuyo presupuesto anual pasó de 13 mil millones en 2024 a más de 21 mil millones en 2026.

La gobernadora sostuvo que estas cifras representan cambios en la vida de las familias y reiteró que el objetivo es mejorar sus condiciones de alimentación, educación y bienestar.

Para ampliar el acceso a la salud, anunció que durante el último trimestre del año iniciará el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, con 20 clínicas y un padrón inicial de 300 mil personas beneficiarias. Ofrecerá consultas médicas, estudios de laboratorio, lentes y medicamentos gratuitos a mujeres de entre 18 y 64 años en situación de pobreza y hasta tres dependientes menores de edad.

En movilidad, reportó una inversión superior a 43 mil millones de pesos durante los primeros tres años. El Programa de Gratuidades y Transbordos acumula más de 70 millones de viajes gratuitos, con ahorros superiores a 707 millones de pesos para las personas usuarias.

Destacó también la operación del Trolebús Chalco–Santa Marta y el avance de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, proyectos que buscan reducir el tiempo y los recursos que las personas destinan a sus traslados diarios.

Como parte de las prioridades para la segunda mitad del mandato, anunció que en noviembre comenzará, en coordinación con los ayuntamientos, un programa de mantenimiento de calles y vialidades, con acciones de bacheo y repavimentación integral.

Para el campo mexiquense, informó una inversión superior a mil millones de pesos en apoyos, maquinaria y tecnología. Con Transformando el Campo se entregaron más de 15 mil apoyos, entre ellos mil 179 tractores; mientras que Por el Rescate del Campo respaldó a más de 34 mil productores de 99 municipios. También se rehabilitaron y construyeron más de mil 500 kilómetros de caminos saca cosecha.

En educación, rubro que definió como su “causa de vida”, destacó la entrega de más de 323 mil becas y de más de cinco millones de paquetes de útiles escolares durante los primeros tres años.

Asimismo, se construyeron mil 875 espacios educativos, más de 14 mil planteles recibieron rehabilitación o mantenimiento y se entregaron más de 328 mil artículos de mobiliario escolar. En coordinación con el Gobierno de México, el Plan Integral de la Zona Oriente amplió las opciones de educación media superior y superior para que las y los jóvenes estudien cerca de sus comunidades.

Delfina Gómez Álvarez afirmó que los resultados alcanzados respaldan el trabajo para profundizar la transformación durante la segunda mitad de su mandato, con unidad, honestidad y coordinación institucional.

“Porque no llegamos a administrar el poder, llegamos a continuar y profundizar la transformación, así con el Poder de Cumplir, la esperanza se convierte en resultados”, expresó.

Al convocar a su gabinete y a las personas servidoras públicas a mantener al pueblo en el centro de las decisiones y dejar de lado intereses personales, refrendó su compromiso de continuar el trabajo en territorio.

“No olvidemos que el poder solo tiene sentido si se pone al servicio de los demás. Tal y como lo señala nuestro emblema “El Poder de Servir”. Lo digo de frente, con la mano en el corazón: no nos detendremos, no nos resignaremos a no lograr más y jamás les fallaremos”, concluyó.

Acompañaron a la Gobernadora Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Joaquín Jesús Díaz Mena, Gobernador de Yucatán; Ariadna Montiel Reyes, Presidenta Nacional de Morena; y Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

También asistieron Vladimir Hernández Villegas, Presidente de la Directiva del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Legislatura estatal; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local; y Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad.

Asimismo, acudieron ex gobernadores, gobernadores, presidentas y presidentes municipales de los 125 municipios; integrantes del gabinete estatal; representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, de las Zonas Militares 22 y 37 y de la Primera Región Militar; de las fiscalías General de la República y estatal; del Centro Nacional de Inteligencia y de la Mesa de Paz.

Participaron también senadoras y senadores, diputadas y diputados, así como representantes de pueblos originarios, organizaciones civiles, sindicatos, asociaciones religiosas, academia y diversos sectores de la población.