Ana Romero teje una manada de monstruos a la mexicana en ‘Casi familia’

Literatura infantil y juvenil

La escritora presenta la secuela de Casi hermanas, una novela que fusiona rock urbano, criaturas míticas nacionales y complicidad juvenil para demostrar que la amistad elegida también construye hogares

Por Arturo Arellano

Aprender a convivir en las diferencias no siempre es sencillo, y menos cuando la pubertad llega acompañada de garras, colmillos y licantropía. En Casi familia, la escritora y guionista Ana Romero retoma el universo fantástico que inició en Casi hermanas (Montena, 2020) para entregar una historia divertida e irreverente donde los lazos de amistad terminan consolidando una auténtica manada.

A través de una narrativa que rompe la cuarta pared e interpela al lector de tú a tú, Romero explora qué ocurre cuando dos mundos aparentemente incompatibles —el de los humanos comunes y el de una singular estirpe de criaturas— deben hacer equipo para cuidar a los suyos “Este es un libro para niños que básicamente lo que pretende es que los lectores se diviertan. Tiene un montón de temas en el medio: salen algunos cazadores de migrantes, sale la diferencia entre la familia… salen como muchos temas, pero todo disfrazado bajo el velo de la fantasía”, explica la autora michoacana.

Frente al avance de las pantallas y el consumo digital acelerado, la ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil Juan de la Cabada (2011) tiene claro que el gancho de la lectura radica en no perder de vista la esencia del entretenimiento.

“El punto de las aplicaciones y todas las cosas tecnológicas es que los contenidos ya están prehechos, ya te llevan en cierta dirección. El asunto es apelar a la imaginación. Los niños tienen una curiosidad y una imaginación que verdaderamente deslumbran y que son una fuente inagotable de todo, incluyendo las esperanzas de la humanidad”, reflexiona Romero.

Para la narradora, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, la literatura debe volver al contacto primario entre historias: “Creo que la literatura tiene que apelar a este contacto primero de humano a humano, de letras a letras, de historias, y regresar a los básicos, que es entretener, como hacían los grandes poetas de la antigüedad que reunían a su alrededor a las personas que se quisieran quedar”.

Leyendas vivas entre dunas,

Chichén Itzá y rock urbano

A diferencia de las criaturas de la tradición anglosajona que popularizaron producciones como The Addams Family o The Munsters, la propuesta de Romero hunde sus raíces en la geografía y el folclor nacional, integrando desde la Llorona hasta las Momias de Guanajuato, pasando por chaneques y nahuales “Lo distintivo es que esto es muy mexicano. Es una familia monstruosa que tiene que ver con las cosas que ocurren en este país: sale la Llorona y salen las momias, pero no son las momias de Egipto, son las de Guanajuato”, puntualiza.

La geografía juega un papel fundamental en la trama: “Las niñas licántropas tendrán que ir a una escuela para niños lobo, y esa escuela está en las Dunas de Samalayuca, que forma parte del desierto de Chihuahua, donde también hay un santuario para los lobos grises mexicanos. Y el niño invisible se tiene que quitar una maldición, entonces tiene que ir a lugares emblemáticos como Chichén Itzá o Catemaco, donde hay estas cosas de magia muy importantes”.

Asimismo, la atmósfera rinde un tributo frontal a la cultura popular y a la música independiente urbana, personificada en figuras como Monty Charlana, un homenaje al icónico Charlie Montana. “El papá y este personaje son muy afectos al rock urbano y van a los toquines; sale esta parte más popular de cómo son las relaciones y cómo se vive en el barrio que quiere el rock urbano”, destaca.

La familia que se elige

Aunque Romero admite haber llevado al extremo cómico rasgos de la vida cotidiana —“todos tenemos en la familia un tío borrachín o una tía que nunca se casó, sólo que yo lo llevo al extremo: el tío en realidad es un trasgo y la tía es una monja que vive su idilio con el demonio”—, el núcleo de la obra descansa en los afectos elegidos.

“Yo tengo una familia a la que quiero y adoro, pero también tengo unos amigos que se han convertido en mi familia, que yo los elegí. Ese es el trasfondo de Casi familia: las amistades que tú eliges y que se transforman en esos lazos casi consanguíneos, pero por elección. Conformes una nueva manada”, concluye la autora.

Casi familia tendrá su primera presentación al público este próximo 3 de octubre a la 1:30 p.m. en la librería Mauricio Achar (Gandhi Miguel Ángel de Quevedo), acompañada por el escritor Jaime Alfonso Sandoval, y llegará posteriormente a la Feria Internacional del Libro del Zócalo el 17 de octubre.