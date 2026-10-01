Realiza el gobierno de Atizapán de Zaragoza una historica inversión en materia educativa

Entrega Pedro Rodríquez aulas digitales

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con una inversión histórica en materia educativa, el alcalde Pedro Rodríguez entregó esta semana aulas digitales y mobiliario escolar en cuatro planteles del municipio, en beneficio directo de mil 66 estudiantes de nivel básico.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Atizapán de Zaragoza de fortalecer la educación y brindar a niñas, niños y jóvenes herramientas tecnológicas que contribuyan a su formación académica y les permitan desarrollar nuevas habilidades.

El alcalde destacó que invertir en educación significa apostar por el presente y el futuro de Atizapán de Zaragoza, por lo que su administración mantiene un esfuerzo permanente para acercar tecnología, infraestructura y espacios dignos a las comunidades escolares.

“Este esfuerzo es de 365 días al año, estar apoyando a las familias y atendiendo los problemas de Atizapán y una visión de este gobierno es apoyar a la educación, estamos volteando los ojos para llevar los impuestos a las escuelas que lo necesitan. Si hoy les damos las herramientas a estos jóvenes, el día de mañana podrán llegar hasta donde ellos sueñen”, destacó el alcalde.

Finalmente, diversos sectores de la sociedad aplaudieron las acciones del gobierno de Pedro Rodriguez en materia educativa en este municipio.