Implementan operativo permanente en Tlalnepantla ante las fuertes lluvias

Atienden puntos con acumulación de agua

Tlalnepantla, Mex.- Derivado de las constantes precipitaciones pluviales registradas en el territorio municipal, el gobierno implementó un despliegue operativo especial e interinstitucional con la finalidad de salvaguardar la integridad de las familias y atender los puntos con acumulación de agua en la vía pública de forma inmediata.

Cuadrillas de OPDM, junto con elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad, se encuentran desplegadas en calles, avenidas principales y puntos susceptibles para verificar el correcto flujo del agua, accionar unidades tipo vactor y bajar niveles en encharcamientos.

Asimismo, el personal operativo realiza la limpieza continua de alcantarillas y la supervisión permanente del funcionamiento de los cárcamos municipales.

Estas tareas de monitoreo y atención directa continuarán activas durante las próximas horas y mientras prevalezcan las condiciones meteorológicas adversas en el Valle de México.

El Organismo del Agua reforzará los trabajos preventivos y correctivos en coordinación con los cuerpos de auxilio para dar respuesta oportuna a cualquier imprevisto que vulnere la movilidad o la tranquilidad de la población.