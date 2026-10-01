Grave, que Morena pueda abrir las puertas a la censura, señala el PAN

Reformas en materia de propiedad intelectual

Valle de México.- Militantes y simpatizantes del PAN del Estado de México calificaron como grave que Morena pretenda abrir la puerta a la censura de memes, sátiras, parodias, caricaturas o cualquier forma legítima de crítica política mediante reformas en materia de propiedad intelectual.

Además, síndicos y regidores de ese partido en Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla, señalaron que se han encendido alertas por la posibilidad de que una redacción ambigua sobre el uso, reproducción o imitación de identidad gráfica y signos oficiales pueda alcanzar contenidos satíricos o críticos.

Los panistas mexiquenses aseguraron que «Acción Nacional ha exigido que cualquier redacción cierre de manera expresa esa posibilidad y proteja sin ambigüedades el periodismo, la crítica política, la sátira, la parodia, la caricatura, el humor y los memes», dijeron

En ese sentido, el dirigente nacional afirmó que el PAN reconoce la necesidad de combatir la piratería y proteger los derechos legítimos de autores y creadores, pero advirtió que una regulación mal diseñada puede generar incentivos para retirar contenidos, provocar autocensura o inhibir el debate público.

La censura indirecta también puede producirse cuando resulta más sencillo borrar una publicación que defenderla, o cuando periodistas, caricaturistas y creadores deben preguntarse si una crítica al gobierno puede convertirse en un problema legal.