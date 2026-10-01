Exposición militar y naval en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Con el objetivo de estrechar los lazos entre la comunidad estudiantil, los valores patrios y las instituciones de seguridad nacional, el municipio de Huixquilucan es sede de la Exposición “Militar y Naval” que se lleva a cabo en la Universidad Anáhuac, y donde los asistentes pueden conocer la Infantería de la Marina, Unidades de Superficie y Aeronáutica Naval, además de la participación de los binomios caninos, vehículos de combate y equipo táctico de última generación de las fuerzas armadas.