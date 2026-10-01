“Checo” celebrará en Reforma sus 300 Grandes Premios de F1

“Show Run” de Cadillac en CDMX

El evento se realizará previo al Gran Premio de México de F1 del 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la escudería Cadillac de la Fórmula 1, celebrará sus 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo deportivo el próximo 28 de octubre con un recorrido por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

“Conducir por el Paseo de la Reforma ante mi público siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con el equipo Cadillac durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, afirmó el piloto tapatío.

El evento, denominado ‘Show Run’, se realizará previo al Gran Premio de México de F1 que se efectuará el próximo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un hito que me llena de orgullo en mi carrera y no hay mejor lugar para iniciar esa celebración que de vuelta en las calles de la Ciudad de México junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y dar inicio a una semana de carreras espectacular”, señaló Pérez.

“Checo”, que inició su andar en la Fórmula 1 en la escudería Sauber en 2011, de la que pasó a McLaren en 2013 y siguió en Force India, Racing Point, y Red Bull Racing, hasta 2024, tendrá su primera participación en México en la escudería Cadillac, que en esta temporada ha tenido su debut.

El recorrido ya lo ha realizado el piloto mexicano en ocasiones anteriores con algunas de las escuderías de las que ha hecho parte.

“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de nuevo a Sergio Pérez y acompañarlo en un momento tan especial de su carrera. Este ‘Show Run’ es una oportunidad para llevar la emoción de la Fórmula 1 más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México”, señaló Federico González Compeán, director general del Gran Premio de Fórmula 1 la Ciudad de México.

Momento de orgullo

Por su parte, el team principal de Cadillac, Marcin Budkowski, expresó que para la escudería, correr por primera vez en la Ciudad de México es un momento de orgullo, y hacerlo coincidiendo con la participación de “Checo” en su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo”.

“La pasión de la afición mexicana es legendaria, así que que ‘Checo’ represente a nuestro equipo en las emblemáticas calles del Paseo de la Reforma antes incluso de que comience el fin de semana de carreras es una oportunidad fantástica para que vean a su héroe local. Agradecemos al Gobierno de la Ciudad de México, a la Fórmula 1 y a los promotores de la carrera su apoyo para traer la emoción de la F1 al centro de la ciudad y ofrecer lo que promete ser un espectáculo inolvidable”, agregó.

El equipo Cadillac Fórmula 1 debutará en el GP de México tras incorporarse a la temporada 2026 como el undécimo equipo del campeonato. Junto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, el equipo afronta el reto de aportar su experiencia al campeonato a la vez que desarrolla un ambicioso proyecto de Fórmula 1.

¿Cuánto Show Run ha tenido «Checo» Pérez en México?

Hasta el momento, «Checo» ha realizado tres Show Runs en México. El primero de ellos sucedió en 2011 cuando dio una exhibición en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco a bordo de un Sauber.

Posteriormente, en 2021 se presentó en la Ciudad de México sobre Paseo de la Reforma ya como piloto de Red Bull. Aquel entonces manejó el RB7 ante poco más de 100 mil aficionados que se dieron cita.

Para el 2022, el Show Run regresó a Guadalajara. Pérez rodó en los alrededores de la Glorieta de la Minerva con el mismo RB7 que se presentó un año antes en CDMX.