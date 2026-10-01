¡Llega un Despecho a México!

Próximo 12 de diciembre en el Estadio Alfredo Harp Helú

Himnos de amor, desamor, despedidas y segundas oportunidades que han marcado generaciones

Hay canciones que nos acompañan cuando más las necesitamos. Himnos de amor, desamor, despedidas y segundas oportunidades que han marcado generaciones y que se convierten en el refugio perfecto para quienes buscan cantar sus emociones a todo pulmón. Ahora, llegó el momento de vivir la experiencia de la Sala de Despecho más grande de México. De la mano con Sidetrack y OCESA, ese sentimiento que une a cientos de personas cobrará vida en un día histórico en ConCierto Despecho presentado por Tecate.

Inspirado en el fenómeno de las reuniones y espacios dedicados a celebrar la música de desamor, ConCierto Despecho reunirá a miles de personas en una fecha donde las emociones serán las protagonistas. El evento busca conectar al público a través de aquellas canciones que han acompañado historias personales, convirtiendo cada interpretación en un momento de catarsis colectiva.

Más que un concierto tradicional, la experiencia propone un encuentro entre la música y las emociones, donde los asistentes podrán cantar, recordar, celebrar y compartir junto a otros fanáticos, algunos de los temas más emblemáticos del repertorio romántico y de despecho que han definido distintas épocas y estilos musicales.

Con un formato pensado para crear una atmósfera única de comunidad y conexión, ConCierto Despecho presentado por Tecate, promete convertirse en una de las citas imperdibles para cerrar el año, reuniendo a quienes saben que algunas canciones no sólo se escuchan: también se sienten.

La música que acompaña los corazones rotos llegará al Estadio Harp Helú el próximo 12 de diciembre. No te pierdas la oportunidad de sentir en vivo la experiencia de este formato inspirado en el universo de la Sala de Despecho. Aprovecha la Gran Venta HSBC el 7 y 8 de octubre a partir de las 2:00 p.m., a través de la página oficial de Ticketmaster o bien, de la venta general un día después.