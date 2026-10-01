Acerca Delfina Gómez Álvarez resultados a mexiquenses con cuatro informes regionales,

A tres años de gestión

Destacará los avances en materia de seguridad, salud y bienestar social; así como la creación de empleos y obras en materia de movilidad.

Toluca, Estado de México.– Como parte del ejercicio de rendición de cuentas y cercanía con la ciudadanía, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentará los resultados y avances de su administración, a tres años de gestión, a través de cuatro informes regionales, que se llevarán a cabo del 6 al 8 de octubre.

El martes 6 de octubre, la Gobernadora Delfina Gómez encabezará el primer informe regional en Donato Guerra. El miércoles 7 de octubre realizará dos encuentros: el primero en Chicoloapan y el segundo en Cuautitlán Izcalli. La jornada concluirá el jueves 8 de octubre en San Felipe del Progreso.

Con estos informes regionales, la Titular del Ejecutivo sale a territorio, luego de haber entregado su Tercer Informe de Gobierno al Congreso Local en cumplimiento con la ley y haber dirigido un mensaje a la población desde la capital mexiquense.

En estos espacios, la Mandataria estatal informará sobre los avances en materia de combate a la pobreza, seguridad, salud y bienestar social; así como el crecimiento en la creación de empleos formales y los trabajos para mejorar la infraestructura urbana y de movilidad como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Además, dará cuenta de las acciones y proyectos implementados en coordinación con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las necesidades de cada una de las regiones, como el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Con estas visitas, la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma la esencia de su Gobierno: ser una administración de territorio, cercana a las y los mexiquenses.