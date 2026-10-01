Respalda GEM a más de siete mil mexiquenses desempleados

Con ayuda económica y vinculación laboral

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de respaldar a las personas que han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad y acercarlas a nuevas oportunidades laborales, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó la primera entrega de del Programa de Desarrollo Social Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026.

Durante la ceremonia, el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, destacó que este programa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno estatal bajo una visión humanista y solidaria, orientada a atender a quienes enfrentan una situación de desempleo y requieren respaldo para recuperar su estabilidad económica.

«Reitero lo que siempre ha dicho la Maestra Delfina, que el gobierno siempre va a estar al lado de las personas que más lo necesitan, porque el principal compromiso que tenemos con las y los mexiquenses es construir mejores condiciones de vida para todas y todos», afirmó el funcionario estatal.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2026, durante este año se contempla, en beneficio de siete mil 408 personas, la entrega de al menos 16 mil 381 apoyos, que serán distribuidas dos por beneficiario, tres para personas de sectores vulnerables, con el propósito de contribuir a su bienestar y, al mismo tiempo, facilitar su reincorporación al mercado laboral formal.

Como parte de esta estrategia, las personas beneficiarias fueron inscritas en la Bolsa de Trabajo del Portal del Empleo del Servicio Nacional de Empleo (SNE), con la finalidad de que puedan conocer y acceder a vacantes acordes con su perfil y ampliar sus posibilidades de reincorporarse a la actividad laboral formal.