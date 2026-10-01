History presenta “Mes 10 de 10”

Programación que reúne grandes estrenos

El recorrido incluye tres clásicos y referentes de la señal como “El Precio de la Historia”

El décimo mes del año se convierte en el punto de partida de una programación que reúne grandes estrenos y algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood. William Shatner, Dan Aykroyd, David Duchovny, Danny Trejo, Laurence Fishburne, Dolph Lundgren, Mike Wolfe y Rick Harrison, forman parte de una propuesta que llega en octubre y se extiende durante noviembre y diciembre.

HISTORY se prepara para un SÚPER OCTUBRE: el mes 10 llega con 10 grandes producciones que incluyen algunas de las franquicias más reconocidas del canal, nuevas temporadas y episodios, una nueva producción original realizada e0p’o n Latinoamérica y la destacada presencia de estrellas de Hollywood.

La propuesta comienza en octubre y continuará desplegándose durante noviembre y diciembre, con historias que atraviesan algunos de los grandes territorios de HISTORY: objetos extraordinarios y hallazgos históricos, fenómenos inexplicables, operaciones gubernamentales secretas, misterios aún sin resolver, ingeniería, tecnología y relatos que desafían todo lo imaginable.

El recorrido reúne tres clásicos y referentes de la señal como “El Precio de la Historia”, “La Evidencia está entre Nosotros” y “Grandes Tesoros de la Historia con Mike Wolfe”; la nueva producción original latinoamericana “México Entre 2 Mundos”; y seis series encabezadas por grandes figuras de Hollywood -“Increíble con Dan Aykroyd”, “Inexplicable con William Shatner”, “Expedientes Desclasificados con David Duchovny”, “Grandes Misterios de la Historia con Laurence Fishburne”, “Misterios Inexplorados con Danny Trejo” y “Grandes Máquinas de la Historia con Dolph Lundgren”-, en una programación que combina títulos ya instalados entre el público con nuevos contenidos que se incorporarán a la pantalla camino al cierre de 2026