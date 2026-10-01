Montaner se consolida con “El Último Regreso”

La gira y álbum que dominan la música latina

“Para que seas feliz” ha logrado una hazaña poco antes vista para un artista de su trayectoria, posicionándose simultáneamente en el puesto No.1

Por: Asael Grande

El legendario cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner vuelve a hacer historia en la industria musical con el lanzamiento de su nueva producción discográfica El Último Regreso, un proyecto que se ha consolidado como un fenómeno global gracias a su gira homónima y al arrollador éxito de su sencillo principal, “Para que seas feliz”.

El tema, una emotiva composición de Montaner en colaboración con destacados creativos de la industria como Edgar Barrera, Horacio Palencia y Nathan Galante, aborda el desapego amoroso desde una perspectiva madura y altruista: el acto de dejar ir a alguien para que encuentre su felicidad.

“El 20 de febrero de este año, comencé el tour por el continente, en Argentina, vine a México en mayo, hemos vuelto a poner en el calendario el repetir visitas en ciertas ciudades, en ciertos países, entonces, ha sido un tour maravilloso de más de cincuenta conciertos, y así vamos a rodar en Europa en diciembre, empezamos por Madrid, Estocolmo, Paris, Inglaterra; me hace feliz llevar ya cuarenta años en esta carrera, recuerdo que mis primeros caminos por México eran como de un tipo que soñaba cosas con su carrera, mi sueño era como limitado porque, no conocía lo que he vivido en estos años”, dijo Montaner en conferencia de prensa.

A pocos meses de su lanzamiento, “Para que seas feliz” ha logrado una hazaña poco antes vista para un artista de su trayectoria, posicionándose simultáneamente en el puesto No.1 de tres de las clasificaciones más competitivas de Billboard: Latin Airplay, Latin Pop Airplay y Regional Mexican Airplay; este último logro fue impulsado de manera definitiva gracias a una exitosa versión en colaboración con el renombrado exponente mexicano Edén Muñoz, de quien Montaner compartió: “es un tipo que, cómo lo quieren, es un tipo súper humilde, lo invité a cantar porque me encanta; yo hice ya dos álbumes, que se llaman ‘Ida y vuelta’, que eran un encuentro con los mayores exponentes de la música mexicana, tuve invitados espectaculares, y son de los discos más fuertes de mi carrera, y ahorita estoy preparando un álbum que se llama, ‘Desde México’ que es, precisamente, todas estas canciones que han ido sonando últimamente, como ‘El último regreso’, y ahora el primer lugar con ‘Para que sea feliz’, haré una versión de mis últimas canciones, las más recientes, al estilo del regional mexicano, y en enero estrenamos una canción nueva, es con dos artistas, se llama ‘Clases de amor’, que es una historia muy particular, una canción que escribí con mis amigos, como Horacio Palencia, con una guitarra, tengo otras diez canciones guardaditas, así que siento que se consolida mi carrera con el regional mexicano de una manera extraordinaria, música para despechados”.

Los próximos conciertos que ofrecerá Montaner por Guatemala, Honduras, Suecia y en México (10 de noviembre, Auditorio Nacional, Ciudad de México; 11 de noviembre, Jalisco, Auditorio Telmex; 15 de noviembre en Aguascalientes, y 18 de noviembre, Monterrey, Nuevo León), ofrecerán un viaje nostálgico y contemporáneo a la vez, donde miles de fanáticos corean en directo clásicos inmortales como «Tan Enamorados», «Me Va a Extrañar», «Déjame Llorar» y «El Poder de Tu Amor», entrelazados armónicamente con sus nuevos himnos, «El Último Regreso» y «Para Que Seas Feliz». Con este proyecto, Ricardo Montaner demuestra que su vigencia y conexión con el público hispanohablante permanecen intactas.

El tema es una emotiva composición de Montaner en colaboración con destacados creativos de la industria.