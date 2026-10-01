¡Fin de semana de cierre del Festival Internacional de Cabaret!

Shows en todos los rincones de la Ciudad

Sábado 3 de octubre con la participación de artistas y compañías nacionales e internacionales

El Festival Internacional de Cabaret terminará su 23ª edición este sábado 3 de octubre. A lo lardo de estas semanas siempre tuvo una apuesta clara: llevar el cabaret crítico, político y contemporáneo a los territorios periféricos de la Ciudad de México. Bajo el lema Prendiendo la mecha, el festival invita a encender la risa, la imaginación y la reflexión colectiva, con la idea política y poética de que “el silencio no hace revolución”.

Organizado por Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C., y gracias al apoyo de PROFEST y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el festival ha mantenido su vocación de ser un espacio para el humor incómodo, la sátira, la irreverencia y la crítica social, desplazando este año el centro de gravedad hacia zonas donde la oferta cultural suele ser menor y donde el encuentro escénico adquiere una dimensión comunitaria y política particular.

Por segundo año consecutivo, la dirección del festival está a cargo de Las Menos 1.60, agrupación integrada por Lou Best, Ariesna González y Erica Islas. Las Menos 1.60 es una colectiva escénica que centra su trabajo cabaretero en el deseo, la crítica social y los temas femeninos, explorando desde el humor, la provocación y la mirada contemporánea.

SÁBADO 3 DE OCTUBRE LA MUJER QUE MATÓ A TODO Compañía: CÍA. NÍA COR COR 19:30 hrs. Teatro Bar El Vicio Entrada libre.

Sinópsis

Cabaret tragicómico en 11 cuadros, unipersonal, peripatético y sicalíptico. Contradictoria por humana. Cómica por necesidad. Simple y sofisticada. Elegante y chabacana. Excesiva y minimalista. Perfectamente imperfecta. Por eso hizo lo que hizo. Un juicio sin juicio. El juicio vuestro de cada día, de piel pa dentro, el suyo, el tuyo, el nuestro. Ella lo hace todo, matar para morir, morir para vivir, vivir para reir.

Ustedes juzgan. Se incita a la protesta.