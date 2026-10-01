Dos ex alumnos atacan una secundaria en Torreón y matan a la subdirectora

Fueron detenidos

La agresión dejó también alumnos heridos, uno está grave

Dos ex alumnos mayores de edad irrumpieron la mañana de este jueves en la escuela secundaria Secundaria 13 del ejido La Unión, en Torreón y mataron a la subdirectora del plantel e hirieron, al menos, a 4 jovenes.

El reporte se recibió alrededor de las 8:50 horas, cuando varias llamadas alertaron sobre detonaciones de armas de fuego en el plantel, ubicado en la calle Verdad. Más tarde se supo que los agresores detonaron petardos y atacaron a sus víctimas con machetes.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, declaró ante los medios de comunicación que la subdirectora del centro falleció durante el ataque y que hubo al menos tres heridos, uno de ellos es un alumno que se encuentra grave.

Las autoridades ya han detenido a los probables responsables, dos hermanos de 18 años que estudiaron en ese mismo plantel. El Gabinete de Seguridad está colaborando en la investigación y ha confirmado los hechos.

Ataque por “sentimientos contra el plantel”

Fernández Montañez indicó que los atacantes perpetraron el ataque por “sentimientos contra el plantel” y que ya habíansido puestos a disposición de la autoridad ministerial. El titular confimó la muerte de una mujer, y que entre los heridos hay al menos dos alumnos, uno de ellos en estado de gravedad. “Irrumpieron en la escuela, en este ejido en la región Laguna. Vamos a verificar ahora el móvil con las declaraciones ministeriales”, agregó.

Por el momento, el fiscal ha descartado que se hayan usado armas de fuego durante el suceso. Sin embargo, aseguró que las primeras entrevistas con testigos señalan la detonación de explosivos y el uso de armas blancas.

Los atacantes cargaron primero contra el personal administrativo de la escuela. Fernández Montañez dijo que es en esa primera agresión en la que perdió la vida la subdirectora del centro, en lo que describió como una “agresión brutal”, pero todavía no se ha determinado la causa de la muerte de la víctima. Los agentes están llevando a cabo las primeras entrevistas con los detenidos, que han confirmado que su motivación fue una disputa con el que fue el centro donde estudiaron.

En unas imagenes difundidas en redes sociales de la detención de los hermanos, se ve a los jovenes maniatados en el suelo de la entrada del colegio —uno de ellos con el machete todavía atado al cinturón— mientras reciben patadas y puñetazos de los vecinos, alumnos y padres, cercados por las patrullas y los agentes.

El Gabinete de Seguridad ha informado que los tres heridos están recibiendo atención médica.

“Lamentamos el fallecimiento de una integrante del personal educativo y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, así como nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa”, escribieron en sus redes sociales.

En el operativo desplegado en el colegio hay autoridades estatales y municipales, así como personal de la Secretaría de Educación.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, lamentó los hechos y aseguró que el estado está volcado en prevenir estos sucesos violentos en las escuelas. “Hay un gran esfuerzo, por parte de todas las instituciones, de forma permanente en todos los programas de prevención para evitar la violencia, los delitos, pero desafortunadamente hay muchos municipios y regiones en los que no estamos excentos de una situación de esta naturaleza”, indicó.

El prefecto de la escuela, Héctor Rodríguez, declaró ante las cámaras que en el centro estudian 210 alumnos, pero que por las intensas lluvias en la región este jueves solo han asistido a clase alrededor de 170.

“Las detonaciones empezaron en el baño, empezamos a correr todos y los resguardamos (a los alumnos) en el salón”, relataron.

Reviven taque en escuela

El incidente de este jueves revive el ataque que sufrió esta misma ciudada hace seis años, también en una escuela.

El 10 de enero de 2020 un niño de 11 años de edad entró al colegio Miguel de Cervantes con dos armas y disparó contra sus compañeros. El ataque dejó dos muertos, una maestra de sexto grado y el propio estudiante, que se suicidó, además de seis heridos, entre ellos cinco estudiantes y un profesor de Educación Física.

El debate sobre la seguridad dentro de los colegios ha vuelto a poner el foco en el asesinato de Jesús Israel, un estudiante de 16 años, en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en Ciudad de México hace un año. El agresor fue Lex Ashton, un joven de 19 años que entró al plantel encapuchado y armado con un cuchillo. El crimen puso sobre la mesa el riesgo de la soledad de los jóvenes y su asilamiento en foros extremistas de internet en los que se radicaliza el discurso incel, una corriente digital caracterizada por los discursos de odio machistas y amenazas.