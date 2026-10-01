Reconocen en el Senado de la República a niños destacados en diversas disciplinas

Emmanuel Reyes Carmona resaltó el talento de quienes son el presente y futuro del país

Con el objetivo de honrar el talento, la dedicación y las aportaciones en diversas disciplinas, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, encabezó la “Ceremonia de entrega de reconocimientos a destacadas y destacados niños de México”, en la que aseguró que las infancias son el presente y el futuro del país.

Indicó que las niñas y los niños reconocidos brillan pese a que muchas veces deben hacer frente a las adversidades. “Son ejemplo de la dedicación y de que los grandes logros se alcanzan cuando todos los días se da más allá de lo ordinario”, expresó.

Estos galardones, dijo, celebran su compromiso y su ejemplo para encaminar trayectorias que inspiran, por lo que invitó a las y los niños a sentirse orgullosas y orgullosos de lo que han hecho con su esfuerzo y el de sus familias.

“Ustedes son personas extraordinarias que piensan en grande y se interesan por el conocimiento para abrirse nuevos caminos. Nuestro compromiso desde el Senado es trabajar todos los días para que las oportunidades lleguen a más personas y que su lugar de nacimiento o situación económica no determinen hasta dónde pueden avanzar”, mencionó.

Por su parte, la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, Alejandra Alegría Arrieta, felicitó, a través de un video, a las y los niños reconocidos, porque son un ejemplo para México. “Ustedes son el presente que el país merece, por lo que los reconocimientos también son para sus familias”, apuntó.

La directora general de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, Brenda Trujillo Velázquez, destacó la importancia de valorar el trabajo y el esfuerzo de las niñas y los niños distinguidos, así como el apoyo de sus familias, que los acompañan en su desarrollo.

Durante la ceremonia se reconoció a Maryam Musa Fannh de la O, por talento musical; a Verónica Geraldine Baizabal Espinoza, por su dedicación al cuidado de las abejas; a Gracia Shalom López Martínez, por su capacidad musical; y a Ricardo Sosa Arriola, por su gran interés en la lectura.

También a Paloma Medina Anacleto, por sus aptitudes en materia de ciencia; a Fátima Medina Anacleto, por su talento en materia tecnológica; a César Antonio Medina Anacleto, por su desempeño en el rubro científico; Aldo Luna Sánchez, por sus aportaciones en temas de espacios inclusivos; a Jhony Nava Reza, por sus aptitudes musicales; y a Albino Valentín Rodríguez González, también por su capacidad musical.