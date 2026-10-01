Consejo Universitario de la UAEMéx acuerda acciones para fortalecer la vida universitaria

Durante la sesión correspondiente al mes de septiembre se aprobó la designación de tres titulares de centros universitarios, se presentó la FILEM 2026, se fortaleció la formación en Fisioterapia y se hizo un llamado a construir entornos de paz y respeto a los derechos humanos

Toluca, Méx.- El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) aprobó la creación del Comité Organizador de la Conmemoración de los 200 años de la Fundación del Instituto Literario; designó a las personas titulares de tres centros universitarios; autorizó nuevas propuestas de formación académica y planes de desarrollo institucional; fortaleció la operación del Centro de Atención, Capacitación e Investigación en Fisioterapia y Terapia Ocupacional (CACIFTO), y conoció los detalles de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2026, además de abordar, previo al inicio de la sesión, la necesidad de construir entornos universitarios y sociales a favor de la paz.

Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, realizada en la Sala “Benito Juárez García” del Edificio de Rectoría, el máximo órgano de gobierno de la UAEMéx aprobó la creación del Comité Organizador de la Conmemoración de los 200 años de la Fundación del Instituto Literario, con lo que comenzará la planeación de las actividades que acompañarán esta celebración.

Tres nuevos titulares de centros universitarios

Además, el Consejo Universitario aprobó la designación de las personas que dirigirán tres centros universitarios UAEMéx: Gerardo Arturo Ávila Vilchis, en Tianguistenco; María Guadalupe Aco Palestina, en Valle de Teotihuacán, y Leticia Arévalo Cedillo, en Texcoco.

En el caso de Tianguistenco, Gerardo Arturo Ávila Vilchis se convirtió en la primera persona en ocupar este cargo como resultado de un proceso democrático. Las designaciones derivaron de procesos democráticos en los que participaron los tres sectores de las respectivas comunidades universitarias.

Más espacios para la formación en Fisioterapia

En el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Licenciatura en Fisioterapia, el órgano colegiado aprobó asignar al Centro de Atención, Capacitación e Investigación en Fisioterapia y Terapia Ocupacional (CACIFTO) de la Facultad de Medicina un centro de costo autónomo.

Esta medida permitirá ampliar los espacios destinados a la formación práctica, capacitación e investigación, con el objetivo de fortalecer la preparación profesional del estudiantado y su capacidad para atender las necesidades de la comunidad.

Nuevas opciones de formación y planes de desarrollo

En materia académica, fueron aprobados el Diplomado Superior en Turismo de Aventura: Excursionismo, Campismo y Rappel, así como la Especialidad en Innovación Social en Turismo y Gastronomía, propuestas por la Facultad de Turismo y Gastronomía, esta última en conjunto con la Facultad de Contaduría y Administración.

Asimismo, recibieron aprobación los planes de desarrollo 2026-2030 de las facultades de Humanidades y Ciencias, así como del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) y del Instituto de Estudios Sobre la Universidad (IESU).

FILEM 2026 llegará a dos centros universitarios

Otro de los temas presentados ante el Consejo Universitario fue la invitación a la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2026, organizada en colaboración con el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca.

El encuentro se llevará a cabo del 16 al 24 de octubre en la Plaza de “Los Mártires” de Toluca y en esta edición estará dedicado a las voces femeninas, con un programa que abordará distintos feminismos desde perspectivas discursivas y críticas, mediante actividades de acceso abierto.