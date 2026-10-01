La eterna búsqueda de MC

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Fundado hace más de 25 años por priistas inconformes con su partido, Movimiento Ciudadano es un partido que no acaba de acomodarse y encontrar su identidad.

Creado por su todavía líder, Dante Delgado, MC logró en 1999 su registro y participó en su primera elección en el año dos mil, aliado con PRD y otros partidos.

Así transcurrió la vida política de Movimiento Ciudadano, con dos cambios de nombre del partido y alianzas sin ton ni son con panistas, perredistas y otras fuerzas políticas.

Después de llamarse Convergencia por la Democracia y Convergencia en 2011 pareció encontrar un mejor nombre con el que ha competido en comicios federales, primero en alianzas siendo el cabús de ferrocarril aliancista, por lo que en 2021 decidieron ir solos en los procesos electorales.

Parecía ir creciendo cuando en 2018 conquistaron su primer gobierno estatal, con Enrique Alfaro, en Jalisco, y tres años después con Samuel García, en Nuevo León.

Las dos figuras parecían responder a su slogan del partido de la nueva política.

Sin embargo, algo pasa con MC que no acaba de crecer en el gusto de los electores.

En el plano federal, MC se rezaga y sus magros logros en el Congreso de la Unión dan cuenta de ello.

Movimiento Ciudadano es un partido carroñero, se nutre de los desechos de otros partidos y sus bancadas en diputados y senadores crece al compás del salto político de un partido a otro.

Sin embargo, en los Congresos locales de los estados que gobierna no se consolida y tampoco en los distritos federales. En la pasada elección federal, solamente ganó uno de los 300 distritos. En Nuevo León, su reducto, no consiguió nada, mientras que en Jalisco solamente una diputación de mayoría de la veintena que conforman los distritos federales de esa entidad.

Con la cercanía del proceso federal del año próximo. MC plantea nuevamente que no irá en alianza con ninguno de los partidos con registro.

La actitud de MC crea sospechas sobre una eventual vinculación con el partido gobernante, mediante pactos secretos que no han sido revelados.

Se dice el partido de la nueva política, pero la mayoría de sus actitudes y acciones son similares a las de la vieja política.

Se nutren de los despojos de otros partidos, como dan cuenta la mayoría de los personajes que llegan al Congreso de la Unión.

Y es que el dirigente del partido es Jorge Álvarez, pero en realidad quien manda es Dante Delgado como lo ha hecho desde que se creó el partido en 1999.

Para 2027, el partido presentará sus nuevas caras políticas, aquellas que creen le podrían representar mayores votos en las urnas, aunque cada uno de ellos llega con una herencia pesada de su participación en otros partidos políticos.

Néstor Camarillo, Aurelio Nuño y Erubiel Alonso, ex priista, así como Tony Gali, panista, ex gobernador de Puebla.

Veremos cómo le va a MC con los rostros de la nueva política.

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Pregunta: si deciden bajar a Jasmine Bugarín de la defensa de la 4T en Nayarit dejarán pasar a Geraldine Ponce, por cuestiones de género… 70 por ciento de aprobación tiene la presidenta Claudia Sheinbaum al iniciar su tercer año de gobierno.

ramonzurita44@hotmail.com

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ENTRETEXTO

MC es un partido carroñero, se nutre de los desechos de otros partidos y sus bancadas en diputados y senadores crece al compás del salto político de un partido a otro. Sin embargo, en los Congresos de los estados que gobierna no se consolida y tampoco en los distritos federales

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Creado por Dante Delgado, Movimiento Ciudadano logró en 1999 su registro y participó en su primera elección en el año dos mil, aliado con PRD y otros partidos.